Bruxela e Cidade Jardim disputam o título do Gigantão neste sábado

Leia + sobre esportes

A grande final do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, entre Bruxela e Cidade Jardim, acontece neste sábado (5), às 14h, no estádio Décio Vitta. A entrada é gratuita e os portões serão abertos a partir das 13h. O Cidade Jardim é o atual vice-campeão da competição, enquanto o Bruxela foi o campeão em 2023.

O Bruxela chega à decisão de forma invicta e com a defesa menos vazada do torneio, sofrendo apenas um gol. Na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo C, com três vitórias e um empate, conquistando vaga direta nas quartas de final. Nessa etapa, venceu o Parná por 2 a 0 e, nas semifinais, superou o São Roque/Zanaga por 3 a 1.

O Cidade Jardim encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo C, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Na fase pré-quartas, venceu o Cantareira por 1 a 0, depois goleou o Parque Gramado por 4 a 0 nas quartas de final e, na semifinal, eliminou o Faixa Preta por 3 a 1.

“Chegou o momento da decisão. Bruxela e Cidade Jardim fizeram grandes campanhas, merecem estar nessa final e agora terão a chance de coroar esse trabalho com o título do Gigantão. Esperamos grande presença das famílias e torcidas para acompanhar essa festa do esporte amador de Americana”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP