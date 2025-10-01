Mais famosa primatologista do mundo, Jane Goodall morreu esta quarta-feira aos 91 anos. Jane faleceu de causas naturais, sem sofrimento, durante uma turnê de palestras na Califórnia, nos Estados Unidos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Todos que, em algum momento, estudaram algo sobre chimpanzés, comportamento animal ou biologia já ouviram o nome da Dra. Jane Goodall.

Ela não apenas teve enorme importância para a primatologia e para a preservação dos chimpanzés, como também foi uma grande mensageira da paz na ONU. Graças às observações que realizou na África, passamos a ter uma ampla gama de conhecimentos sobre o uso de ferramentas e os comportamentos dos chimpanzés.

Jane foi revolucionária ao ir tão longe em busca do seu sonho de compreender o comportamento dos primatas.

Jane Goodall homenageada

Perfis de biólogos brasileiros e de ONGs ligadas a causas da natureza e proteção animal usaram suas contas nas redes sociais para homenagear a primatologista nonagenária.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares