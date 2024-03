Maior mercado imobiliário de alto padrão do Brasil, a região Sudeste registra um crescimento de 63,3% no total de unidades lançadas no ano passado. Os dados do estudo inédito “Mercado de Luxo Nacional”, realizado pela Brain Inteligência Estratégica, comparam resultados de 2022. No interior paulista, a oferta de produtos confirma o bom desempenho do segmento apontado pela pesquisa. Além da metragem dos terrenos e da qualidade aplicada às construções, a nova safra de condomínios privilegia equipamentos diferenciados, estruturas completas de lazer e a tranquilidade oferecida em cidades com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), distantes da Capital.

Casas confortáveis, valorizadas por plantas inteligentes e equipamentos de lazer e convivência, definem um modo de viver nos novos condomínios de alto padrão no interior de São Paulo. Em Mirassol, cidade da Região Metropolitana de São José do Rio Preto, a Longitude Incorporadora investe no conceito diferenciado do Villà Home Resort.

A localização privilegiada, na Estrada Municipal Antônio Navarrete Barroso, próxima ao Village Damha III Mirassol, e a cinco minutos da Rodovia Washington Luís, com acesso facilitado ao centro comercial da cidade, é um dos atrativos do novo residencial.

“Neste condomínio resort, com 138 casas, combinamos o estilo de vida indoor com a estrutura completa de esportes e lazer em um espaço de 4 mil m2”, afirma Guilherme Bonini, diretor executivo da Longitude Incorporadora.

As plantas de 100m² preveem dois dormitórios e uma suíte máster com persianas blackout nas janelas, cozinha e living integrados, lavanderia independente, solário privativo, garagem coberta para dois carros com vaga independente e infraestrutura para recarga de veículo elétrico. Cozinha, banheiros e lavabo na área social contam com bancadas em pedra natural. O quintal espaçoso, entregue gramado pela incorporadora, é compatível com piscina, ofurô e churrasqueira.

Com quatro opções de fachada, o design se valoriza pelo revestimento ripado. O living com pé direito alto é acompanhado por janelas no conceito “glass wall” do chão ao teto. Todas as unidades têm previsão para instalação de aparelhos de ar-condicionado nos quartos e no living.

Os equipamentos de lazer e convivência são diferenciais no Villà Home Resort. Recepção com lounge, academia, pista de caminhada, área de golfe, campo de futebol, quadra de areia para prática de vôlei e beach tennis, piscina infantil e com raia para os adultos, prainha, deck, horta e pomar se destacam no novo empreendimento.

Há 12 anos no mercado e presente em mais de 25 cidades do interior paulista, a Longitude entregou mais de 150 mil m2 de construção, somando-se mais de 100 edifícios. “Este novo residencial com recursos diferenciados tem tudo para definir um conceito de bem morar no interior paulista e ao mesmo tempo ser um marco na história da Longitude”, finaliza Guilherme Bonini.