Gama prende 4. Um deles tentava roubar carro no mercadão

Quatro homens foram presos pela Guarda Municipal de Americana nesta terça-feira. Dois procurados pela justiça, um por tráfico e o quarto por tentativa de roubo.

Por volta das 10h50, equipe da Romu Canil interceptou um veículo modelo KA na rua Anhanguera. O alerta foi dado através da “Muralha Digital”. O condutor era procurado pela justiça.

Pouco tempo depois, ainda na rua Anhanguera, a mesma equipe deteve um homem de 43 anos. Ele foi mobilizado por populares após tentativa de roubo a um veículo próximo ao mercado municipal, o mercadão. Com a ajuda de um policial civil, uma faca usada pelo acusado foi localizada.

Já na rua Serra do Mar, no bairro Jardim da Paz, equipe da Romu, apoio com motos, surpreenderam um homem de 42 anos que traficava pelo local. O mesmo tentou-se evadir em meio aos barracos, mas acabou sendo detido. Com o apoio da equipe de Canil, com K9 Petrus, foram localizados 181 pedras de crack, 39 porções de maconha e 443 pinos de cocaína.

E por último, ainda no bairro Jardim da Paz, um homem de 32 anos foi detido pela equipe da Romu Canil. O homem era procurado pela justiça e foi localizado na Rua Serra do Maracaju.

Todos foram levados ao plantão de polícia e conduzidos ao sistema carcerário.

