Federação se reúne atrás de definições em Nova Odessa

PT, PV e PCdoB devem apresentar chapa completa (10 candidatos sendo 3 mulheres) para as eleições deste ano em Nova Odessa. Leia + sobre política regional O grupo já tem uma vereadora- Márcia Rebeschini (PV)- que deve seguir no partido. Em 2020, o PT lançou o advogado Thiago Beroco candidato a prefeito, mas a tendência este ano é que o grupo apoie a reeleição do prefeito Leitinho Schooder (PSD). Hoje, dia 05/03/2024, estiveram reunidos os presidentes e a presidente dos diretórios do PT, PV e PCdoB de Nova Odessa, @helitonescorpeli@berocothiago e @vereadoramarciarebeschini

No encontro, reafirmaram a unidade da federação e o compromisso de estarem juntos nas eleições municipais de 2024.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP