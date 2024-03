Teatro Municipal recebe a peça “O Pequeno Príncipe” neste domingo

O Teatro Municipal Lulu Benencase traz a peça “O Pequeno Príncipe”, do francês Antoine de Saint-Exupéry, neste domingo (10), às 10h30. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, das 9h às 17h, ou no site www.entravip.com.br, com preços entre R$ 30 e R$ 60.

A obra foi publicada em 1943 e se tornou um dos maiores clássicos da literatura, contando a história da amizade entre um piloto que caiu no deserto do Saara, com um principezinho que habita um asteroide no espaço. O personagem principal adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe, que vai narrando as suas aventuras. O piloto percebe, então, o quanto os adultos deixam de dar valor às pequenas coisas.

“A peça é um dos destaques da nossa agenda cultural de março. Uma obra repleta de emoção e ensinamentos, e que agrada todas as idades. Vale a pena prestigiar”, diz a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.