Reformas no Hospital Municipal de Americana são concluídas

O pacote de reformas do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi foi concluído nesta semana com a instalação dos novos letreiros na fachada do Pronto-Socorro Adulto (PSA) e na entrada dos funcionários. O trabalho começou no segundo semestre de 2023 e envolveu diversas áreas da unidade.

O cronograma de obras foi apresentado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) à Secretaria Municipal de Saúde. A organização social administra a unidade por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

Os serviços envolveram a reforma de três recepções (Internação, Pronto-Socorro Infantil/PSI e Pronto-Socorro Adulto/PSA), a pintura externa de toda a unidade e melhorias na entrada dos funcionários.

A reforma do PSA contemplou serviços de pintura, a confecção e colocação dos letreiros e melhorias nas duas salas de triagem.

Mais notícias da cidade e região

Na Internação, houve a instalação de piso, balcão, iluminação, porta automática, dois aparelhos de ar-condicionado, troca do forro, colocação de novas longarinas de metal e aparelho de TV, além da reforma de dois sanitários em frente à Hemodiálise.

O PSI recebeu melhorias como a pintura das paredes, troca da parte elétrica, substituição das portas, instalação de aparelhos de ar-condicionado, reforma dos consultórios, banheiros e troca da rede de computadores.

“O Hospital Municipal está repaginado, e essas melhorias proporcionam um ambiente mais humanizado e acolhedor aos pacientes e trabalhadores. São melhorias que se juntam ao investimento na qualidade da assistência ofertada à população, promovendo capacitações aos profissionais, utilizando protocolos assistenciais, empregando diversos recursos tecnológicos, entre outras ações”, destaca o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A fachada do HM passou por reparos estruturais e foi totalmente pintada, enquanto na entrada dos funcionários houve a substituição do forro, pintura, colocação de catracas e novas luminárias.

Paralelamente, ainda houve a construção de dois novos espaços para os usuários do HM: o Mural da Maternidade, para fotos de recordação, e o Jardim Terapêutico, com ervas aromáticas e temperos, ambiente para a promoção de bem-estar e contemplação.

“Além das várias intervenções e reformas, o plano de recuperação do HM engloba outras ações que estão em curso como as melhorias na rede de telefonia, internet, tecnologia da informação e no sistema de segurança. A razão dessas mudanças é oferecer um atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes”, observa o diretor da SCMC em Americana, Klebson Carvalho Soares.

No período também houve a reforma de salas administrativas e o início da reforma da Maternidade, a primeira grande restauração da ala desde 1982, ano da inauguração do HM.