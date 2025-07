🚨 As buscas por Alexsander da Silva Sousa, de 24 anos, entraram no terceiro dia nesta sexta-feira (24). Natural de Campinas, ele desapareceu nas águas da Represa de Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana, após um acidente com um jet ski na última terça-feira (22).

De acordo com informações preliminares, o veículo aquático teria virado durante um passeio. Ao perceber que duas jovens estavam em situação de risco, Alexsander pulou na água para tentar salvá-las.

As garotas foram socorridas por populares e levadas à UPA do bairro Zanaga. Elas receberam atendimento médico e passam bem. Já o rapaz não foi mais visto desde o momento do resgate.

Moradores antigos da região relatam que casos como esse infelizmente não são novidade na represa. Segundo eles, o tempo mais longo registrado de buscas foi de oito dias seguidos, até que o corpo emergisse.

Buscas sem sucesso

Há ainda um caso emblemático e até hoje cercado de mistério: em 1978, um banhista desapareceu nas águas enquanto nadava, e o corpo jamais foi encontrado.

A explicação mais comum entre os moradores é a presença de grandes bancos de braquiária flutuante — vegetação aquática que pode atingir até um metro de espessura. Em muitos casos, acredita-se que os corpos fiquem presos entre as raízes e demorem a emergir, ou sequer venham à tona.

Desde o acidente, o Corpo de Bombeiros realizou buscas com embarcações especializadas e mergulhadores. No entanto, nesta sexta-feira, as buscas subaquáticas foram encerradas, e o tráfego de embarcações na represa foi liberado, voltando à normalidade.

Diante da suspensão do mergulho técnico, amigos de Alexsander fazem um apelo para que voluntários com barcos ou jet skis ajudem nas buscas. Toda colaboração pode fazer a diferença.

📲 Matéria em atualização.

