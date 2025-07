A Prefeitura de Americana, por meio do Programa Futuro Certo, entregou na segunda-feira (21) os certificados de conclusão do curso gratuito de Técnicas Básicas de Manicure e Pedicure, realizado em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

A cerimônia ocorreu na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no bairro Antonio Zanaga, e contou com a participação de dez alunas.

“O curso proporcionou às participantes conhecimento mais aprofundado sobre a profissão, ampliando as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, geração de renda e inclusão”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A formação teve início em 23 de junho, com carga horária de 36 horas. Durante as aulas, as alunas aprenderam técnicas de embelezamento das unhas e receberam orientações sobre normas de biossegurança, essenciais para a prática profissional.

A iniciativa contou com o apoio do SCFV, mantido pela Cruzada das Senhoras Católicas, e do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Nossa Senhora Aparecida.

O Programa Futuro Certo desenvolve ações de qualificação profissional e inclusão produtiva, em parceria entre as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

