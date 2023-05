O busto de bronze do Coronel Luiz Alves, instalado na praça central de Santa Bárbara d’Oeste nos anos 50, foi furtado.

Segundo a prefeitura, a policia civil já indiciou um suspeito e busca por um segundo indivíduo, já identificado.

Veja a nota da prefeitura:

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa que uma pessoa foi indiciada pela Polícia Civil pelo furto do busto de Coronel Luiz Alves, instalado na Praça Central. As investigações do ato seguem em curso, com a busca de outra pessoa identificada como participante do furto e do paradeiro da peça de bronze.

Instalado na Praça Central, o busto de Coronel Luiz Alves foi inaugurado no fim da década de 50, em homenagem ao importante industrial da Usina Santa Bárbara que faleceu em 1936.

Assim que houve a constatação da ausência da peça, a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços de identificação do responsável pelo ato de vandalismo e furto, inclusive verificando as imagens do sistema de videomonitoramento do Município.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste lamenta profundamente o ocorrido, ressaltando a importância histórica da peça e de Coronel Luiz Alves para a história da cidade, e não medirá esforços para viabilizar a recomposição do bem.