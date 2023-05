O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) recepcionou pessoalmente nesta terça-feira (30/05) as duas novas viaturas destinadas pelo Governo do Estado para a nova unidade local do Corpo de Bombeiros da PM (Polícia Militar) de São Paulo em Nova Odessa, em fase final de instalação. Tratam-se de um caminhão autobomba com capacidade para 4 mil litros e uma viatura de Resgate, ambos ultramodernos e completos.

Com as portas da “base” erguidas para a visita do prefeito, algumas crianças que passavam em frete ao local, na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa Rita, não resistiram ao encanto e pediram para ver de perto e tirar fotos das viaturas. A expectativa é que a nova base novaodessense seja inaugurada ainda neste mês, possivelmente com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Leitinho foi recebido pela equipe do 1º sargento Whander Alencar Cardoso, que trabalha na montagem final dos diversos equipamentos necessários para a operação das viaturas. O prefeito estava acompanhado pelo secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, pela chefe de Gabinete Carla Lucena e pelo representante da Subseção da OAB, Beline Aparecido Berto Palli.

“Estamos no mês de aniversário de Nova Odessa, e este é mais um presente que nossa gestão viabilizou, junto ao Governo do Estado, para nossa população. É uma base completa, com duas viaturas moderníssimas e completas, que vão atuar desde ocorrência de incêndios até acidentes graves, inclusive de trânsito. Isso traz mais segurança para nossa população e também mais empregos, porque muitas empresas deixaram de vir se instalar em Nova Odesa por causa do seguro, que é mais alto em cidades que não têm os bombeiros militares”, destacou o prefeito Leitinho.

A conquista da unidade local do Corpo de Bombeiros da PM (Polícia Militar) do Estado de são Paulo era uma “bandeira” do trabalho de Leitinho ainda quando vereador, ao lado do colega Professor Antonio, viabilizada agora, em seu primeiro mandato como prefeito, junto ao Governo do Estado.

A nova base do Corpo de Bombeiros do Estado fica na Avenida São Gonçalo, altura do Jardim Santa Rita. O prédio foi locado e totalmente adaptado pela Prefeitura, atendendo às exigências da corporação.

Serão 14 agentes, dois veículos (caminhão autobomba e viatura de resgate), equipamentos eletrônicos, desencarcerador para ocorrências de presos em ferragens, móveis e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), que custaram cerca de R$ 2,1 milhões ao Estado. O efetivo terá salários e benefícios pagos pelo Estado, enquanto a Prefeitura vai arcar com os custos mensais da base, como água, luz e telefone.