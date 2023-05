A moradora Lucilena Chicone, do Jardim da Colina, em Americana, foi a ganhadora de uma moto Honda Elite de 125 cilindradas, no primeiro sorteio realizado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), na manhã desta quarta-feira, dia 31. A transmissão foi feita pelo Instagram da entidade. Ela fez a compra no M. Box Supermercados e ficou muito feliz quando foi comunicada. Além da moto foram sorteados um celular Samsung S22, um notebook Dell Inspiron e uma Smart TV 4 K de 43 polegadas. O sorteio desta quarta foi o primeiro do “Espetáculo de Prêmios”, que irá distribuir R$ 200 mil em produtos ao longo de um ano, incluindo um veículo zero quilômetro em janeiro. Os prêmios sorteados nesta quarta-feira serão entregues nos próximos dias.

Adriana Rodrigues, do Antônio Zanaga, foi a premiada com um celular Samsung S22. Ela fez a compra na Everest Distribuidora. Já Duliane Previatele de Campos, moradora do Jardim São Roque, foi a ganhadora de um notebook Dell. Ela preencheu um cupom na Lumes Imobiliária. Bruno Santarosa, do Bosque da Saúde, ganhou uma Smart TV 4 K de 43 polegadas. Ela preencheu o cupom na AR Joias.

Para Marcelo Fernandes, presidente da Acia, a realização de sorteios mensais com uma programação extensa foi um pedido dos próprios comerciantes. “É uma maneira de estimular as vendas e atrair mais consumidores que terão as chances de ganhar os prêmios”, comentou.

O “Espetáculo de Prêmios” terá sorteios praticamente todos os meses e para concorrer basta que o consumidor faça suas compras nos estabelecimentos que estiverem identificados com os cartazes da campanha. A cada R$ 50 o cliente recebe um cupom. A promoção tem adesão de empresários, lojistas e prestadores de serviços. Os próximos sorteios serão realizados nos dias 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto, 29 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro, 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 29 de março e 30 de abril.

Além de Fernandes estiveram presentes no sorteio os vice-presidentes Evandro Carlos Barizon, Diogo Mentor e Elza Cassitas Sferra, mais o diretor adjunto Gerson Manzi. A auditoria foi feita pelo advogado Marcelo Fiorani.