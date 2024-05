Depois de mexer com o mercado nacional de carros, a BYD

lançou esta semana o Shark, sua primeira picape média. A caminhonete já está confirmada para o Brasil, com lançamento programado entre setembro e outubro, porém esta data pode mudar por conta da greve do Ibama, que está travando carros com motores a combustão nos portos.

Apesar de ser uma concorrente para Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, a BYD Shark é um pouco maior, medindo 5.457 mm de comprimento, 1.971 mm de largura, 1.925 mm de altura e com um entre-eixos de 3.260 mm. Ou seja, é 132 mm mais longa, 71 mm mais larga, 110 mm mais alta e com 175 mm mais de entre-eixos do que a Hilux. A caçamba tem capacidade de carga de 835 kg ou 1.450 litros.

É construída com uma plataforma de carroceria sobre chassi, prometendo um desempenho similar ao das concorrentes. Esta mesma arquitetura é usada pela linha de SUVs off-road Fangchengbao. A BYD ainda não revelou todos os detalhes mecânicos, mas sabemos que conta com um sistema híbrido plug-in, combinando um motor 1.5 turbo com dois elétricos, um em cada eixo, para entregar mais de 430 cv de potência.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O site no México afirma que a picape acelera de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e terá uma autonomia de 840 km pelo ciclo de testes NEDC. Usando somente a carga da bateria, poderá rodar por 100 km. Para chegar a esse número de autonomia, a BYD afirma que a picape usa o motor elétrico em 80% do tempo, chegando a um consumo de 13,3 km/litro.

No México, a BYD Shark será oferecida em duas versões, GL e GS. A mais barata custará 899.980 pesos mexicanos (R$ 274.250 na conversão direta), enquanto a mais cara sairá por 969.800 pesos (R$ 295.526). Como comparação, o BYD Seal AWD, o mesmo vendido aqui, custa 888.800 pesos (R$ 270.843). No Brasil, o sedã é comercializado por R$ 296.800, o que nos dá uma idea de quanto a picape pode custar. Se chegar nessa faixa de R$ 275 mil, seria mais barata do que a Chevrolet S10 2025 na versão de entrada WT.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado