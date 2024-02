Cacau Show compra Playcenter e deve reativar o famoso o parque

A Cacau Show anunciou nesta terça, 20/02, a compra do Grupo Playcenter, marcando sua entrada, de vez, no ramo de entretenimento.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada no Playland do Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, do qual participaram Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, e Marcelo Gutglas, fundador do Grupo Playcenter.

“Se os nossos primeiros 35 anos foram sobre Cacau, os próximos 35 serão sobre o Show” comentou Alexandre.

O empresário disse que os planos incluem a construção de um parque outdoor. E não nega que a inspiração vem de parques internacionais da Disney e da Universal.

