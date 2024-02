Concurso da Gama: sai resultado preliminar da última etapa

A Guarda Municipal de Americana (Gama) divulgou nesta terça-feira (20) o resultado preliminar

da investigação social, última etapa do concurso público para o cargo de guarda civil municipal. A lista com os nomes está disponível no site do Instituto Avança SP (http://www.avancasp.org.br/informacoes/49/), responsável pelo certame.

Participaram dessa fase os candidatos habilitados na avaliação psicológica e no exame médico. A investigação social consiste na verificação da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo.

“Uma etapa muito importante que vai permitir a contratação desses novos agentes, que, após o curso de formação, estarão disponíveis para reforçar nosso efetivo e ajudar na proteção do maior bem que a cidade possui, o nosso cidadão. Agradeço à gestão do prefeito Chico e vice Odir, que têm um olhar diferenciado para a segurança pública”, destacou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Os candidatos que contestarem o resultado preliminar podem interpor recurso entre esta quarta (21) e quinta-feira (22), por meio da “Área do Candidato”, no site do instituto. Após o julgamento dos recursos, será publicado o resultado definitivo, permitindo a homologação do concurso, para que os candidatos considerados aptos possam ser submetidos ao processo admissional para ingressarem no curso de formação da Guarda Municipal.

