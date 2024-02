Chico recebe prêmio ‘Destaque na Alfabetização’ em cerimônia com Tarcísio

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu, nesta terça-feira (20), o prêmio Município Destaque na Alfabetização, entregue na capital paulista em cerimônia com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas. O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, também participou do evento, realizado na Sala São Paulo.

Americana ficou entre as 60 cidades com melhores resultados na alfabetização de crianças na idade certa. A premiação considera a Avaliação de Fluência Leitora feita em 2023, na qual o município registrou 66% de crianças leitoras com até 7 anos. O resultado levou Americana a integrar o grupo de cidades destaque no percentual de crianças leitoras.

“Hoje é um dia muito feliz para Americana do presente e do futuro. Figurar entre os melhores municípios paulistas na alfabetização de crianças é motivo de muito orgulho e sinal de que nossos profissionais estão trabalhando por uma Educação de excelência. Parabéns a todos os educadores por esta conquista, esse prêmio é de vocês”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, comemorou o resultado. “A Secretaria de Educação de Americana se mobilizou para a realização da Avaliação de Fluência Leitora, quando pudemos mensurar o resultado real da dedicação diária de nossos profissionais. E o reconhecimento veio, estamos entre as melhores cidades paulistas no quesito alfabetização e agradeço o prefeito Chico Sardelli por todo compromisso com as pautas da Educação. Seguiremos trabalhando para que nossas crianças sejam, cada dia mais, alfabetizadas na idade certa”, declarou.

No evento, o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), Renato Feder, lançaram o programa Alfabetiza Juntos SP, uma iniciativa que pretende unir os 645 municípios e as 91 diretorias de ensino com o objetivo de atingir a alfabetização de crianças até os 7 anos de idade.

A meta do Alfabetiza Juntos SP é ter 90% de crianças leitoras até o fim de 2026. Para isso, os municípios vão receber material didático e apoio na formação de professores e haverá, ainda, ampliação da Avaliação da Fluência Leitura. Na avaliação em dezembro de 2023, 64% das crianças matriculadas nas unidades estaduais e em 600 municípios participantes eram consideradas leitoras iniciantes ou fluentes.

A cerimônia contou ainda com a presença do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação de Americana, Leon Botão, e de representantes da Secretaria Municipal de Educação.