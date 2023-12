A Cachaçaria Beba&Babe anunciou em suas redes sociais que encerrará suas atividades. O estabelecimento, que era do atual vice-prefeito Odir Demarchi, funciona em Americana há 24 anos. Veja abaixo o comunicado:

🚨COMUNICAÇÃO IMPORTANTE🚨

Cachaçaria BebaeBabe Ltda

Vem a público comunicar por força maior neste ano de 2024, encerramos nossas atividades após 24 anos de Beba & Babe.

Agradecemos a todos amigos, clientes e funcionários pela parceria!

Desejamos a todos, um 2024 abençoado, cheio de realizações e muitas conquistas. Feliz ano novo! 🖤✨



