Cachorrandia inaugura temporada “Natal Mágico” com a primeira Chegada do Papai Noel Pet em São Paulo

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O espírito natalino vai tomar conta do universo pet na capital paulista. A Cachorrandia, primeiro parque temático dedicado aos cães no mundo, anuncia a temporada “Natal Mágico”, uma programação especial que começa no último final de semana de novembro e se estende por todo o mês de dezembro de 2026.

Para abrir oficialmente as festividades, o parque promove no dia 28 de novembro (sábado), às 12h, um evento inédito: a Primeira Chegada do Papai Noel Pet. A celebração de abertura contará com música ao vivo, sorteios e surpresas preparadas para os cães e seus tutores. Devido à capacidade do espaço, os ingressos para a data são limitados e exigem reserva antecipada através do site www.cachorrandia.com.br.

Durante toda a temporada, o espaço coberto de eventos da Cachorrandia funcionará diariamente com atrações temáticas e cenários instagramáveis projetados para registrar o fim de ano em família:

– A Casa do Papai Noel: Um cenário estilo set de filmagem que reproduz o interior da residência do Bom Velhinho, com lareira cenográfica e decoração lúdica. O grande destaque é um trono exclusivo para os pets, equipado com adereços natalinos para que o próprio cão seja o protagonista da foto.

– Árvore Natalina Pet e Estúdio: Uma árvore temática de 5 metros de altura cercada de presentes servirá de pano de fundo para fotos. O local contará ainda com um estúdio fotográfico profissional para registrar os momentos dos visitantes.

Sobre a Cachorrandia

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Localizada em uma área verde de 10.000 m² na cidade de São Paulo, a Cachorrandia foi concebida como um complexo de lazer human friendly, onde tutores e famílias desfrutam de experiências completas ao lado de seus animais de estimação. O espaço dispõe de estacionamento interno e do Cachorrandia Club, programa de sócios com carteirinha e benefícios exclusivos.

Logo na entrada, os visitantes podem atravessar o Túnel Vortex, um portal sensorial que marca a transição para o universo temático do parque. Entre as atrações permanentes do complexo estão:

– Complexo Aquático: Piscina temática de 130 mil litros com água ionizada e tratada com ozônio (100% livre de cloro), decorada com golfinho, tartaruga, cavalos-marinhos, sereia e um submarino amarelo.

– Lazer e Esporte: Área temática com tanque de areia (com pirâmide, esfinge e camelo), Playground Dog, amplo gramado com circuitos de Agility, áreas de descanso e o espaço Kiddie Play dedicado às crianças. Todas as atividades são acompanhadas por monitores.

– Vila dos Sonhos: Cidade cenográfica com praça boulevard, fonte canina e a Calçada da Fama Canina. Abriga lojas de presentes personalizados e o Restaurante da Dama e do Vagabundo, que oferece cafeteria e lanchonete para humanos, além do primeiro restaurante canino da América Latina com cardápio Gourmet Dog.

– Hotelaria e Estética: Estrutura de hospedagem com 100 baias, suítes VIP monitoradas por câmeras IP e translado dos hóspedes via mini caminhão elétrico (Tuc Tuc). O complexo conta também com um centro de estética equipado com ofurôs, ozonioterapia e secagem automatizada.

– Saúde e Reabilitação: Clínica veterinária anexa com especialidades como odontologia, dermatologia e cirurgias, além da Acãodemia, espaço voltado à fisioterapia animal com esteira aquática.

Aos finais de semana, o parque recebe ainda feiras de adoção, encontros de raças, festivais, palestras, treinamentos e shows.

SERVIÇO

Evento: Natal Mágico na Cachorrandia

Abertura (Chegada do Papai Noel Pet: 28 de novembro de 2026 (sábado), às 12h

Temporada: De 28 de novembro a 31 de dezembro de 2026 (sextas, sábados e domingos)

Endereço: Rua João Moreira Salles, 835 – Jardim Monte Alegre, São Paulo/SP (próximo à Rodovia Raposo Tavares)

Ingressos, reservas e informações: www.cachorrandia.com.br

Valores: R$ 80,00 por pet (sem limite de horário)

Estacionamento: R$ 40,00 (sem limite de horário)

https://www.instagram.com/cachorrandia/

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