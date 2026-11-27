CCL de Americana recebe concerto gratuito da Escola Municipal de Música na segunda-feira
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O auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, na segunda-feira (30), às 20h, o concerto “Banda de Alunos e alunos de guitarra”, com integrantes da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A entrada é gratuita, e a classificação indicativa é livre. O CCL está localizado na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.
O espetáculo apresenta ao público o trabalho de formação musical desenvolvido na escola ao longo dos últimos meses, oportunizando aos participantes a demonstração das habilidades trabalhadas sob a orientação dos professores.
“A Escola Municipal de Música forma talentos anualmente, e os concertos de fim de ano são oportunidades para conhecer de perto este trabalho”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
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