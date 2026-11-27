Quando se fala em saúde mental, é comum pensar imediatamente em terapia, atividade física, sono ou alimentação, mas apesar desses fatores terem importância, o bem-estar psicológico é resultado de uma combinação muito mais ampla de hábitos, relações, emoções e experiências do cotidiano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Pequenas atitudes que parecem banais também podem influenciar a forma como uma pessoa lida com estresse, frustrações e desafios. Para o psicanalista, mestre em neuropsicologia e Gestor de Projetos Científicos do CPAH, Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, Adriel Silva Weber, justamente por ser multifatorial, o cuidado com a saúde mental precisa considerar diferentes dimensões da vida.

“A saúde mental é muito mais multifatorial do que a maioria das pessoas imagina. Por isso, não adianta olhar para apenas um aspecto e esperar que ele resolva tudo. As mudanças precisam ser mais globais”, explica.

5 coisas que você não faz ideia que ajudam na saúde mental:

1. Momentos de tédio

Em uma rotina marcada por estímulos constantes, passar alguns minutos sem consumir conteúdo, trabalhar ou procurar alguma forma de entretenimento pode parecer perda de tempo, mas períodos de menor estimulação podem abrir espaço para pensamentos, reflexões e percepção das próprias necessidades.

“O problema não está em ter momentos de ócio, mas em viver permanentemente tentando preencher qualquer intervalo com estímulos externos”, afirma Adriel Silva Weber.

2. Dizer “não”

Aceitar todos os pedidos, compromissos e demandas para evitar conflitos pode gerar sobrecarga e ressentimento. Aprender a estabelecer limites é uma forma de reconhecer as próprias necessidades e administrar melhor os recursos emocionais disponíveis. Isso não significa ignorar outras pessoas ou agir de maneira individualista, mas compreender que ajudar os outros também exige saber até onde é possível ir sem comprometer o próprio equilíbrio.

“Os limites são importantes porque ninguém consegue estar disponível o tempo inteiro para todas as pessoas e situações. Saber reconhecer os próprios limites também é uma forma de autocuidado”, destaca.

3. Não buscar produtividade

Nem toda atividade precisa gerar dinheiro, conhecimento, desempenho ou algum resultado mensurável. Ter um hobby, ouvir música, conversar ou simplesmente fazer algo porque aquilo proporciona prazer também pode ter espaço na rotina.

Em uma sociedade que frequentemente associa valor pessoal à produtividade, separar momentos de desempenho dos momentos de prazer pode contribuir para uma relação mais equilibrada com a própria rotina.

4. Teia social

A convivência social é outro componente importante do bem-estar psicológico. Conversar, compartilhar experiências e manter vínculos pode oferecer suporte emocional e diminuir a sensação de isolamento. Isso não significa que uma pessoa precise ter uma vida social intensa. Para algumas pessoas, poucos vínculos próximos podem ser mais significativos do que uma grande quantidade de relações superficiais.

“O ser humano precisa de relações, mas isso não significa necessariamente estar cercado de pessoas o tempo todo. O que importa é a qualidade dos vínculos e a possibilidade de construir relações nas quais exista troca e segurança”, afirma.

5. Lidar com frustrações

Evitar qualquer situação desagradável pode parecer uma maneira de proteger a saúde mental, mas a vida inevitavelmente envolve perdas, erros, rejeições e mudanças de planos. Desenvolver recursos para enfrentar essas experiências pode ajudar a pessoa a compreender que uma frustração não precisa determinar toda a sua percepção sobre si mesma ou sobre o futuro.

Isso não significa romantizar o sofrimento. Situações persistentes de sofrimento psicológico, alterações importantes de comportamento ou prejuízos na rotina precisam ser avaliados por profissionais capacitados.

Um conjunto de fatores

O equilíbrio psicológico depende da interação entre diferentes fatores, incluindo condições individuais, relações sociais, rotina, contexto de vida e capacidade de lidar com adversidades, por isso, mudanças aparentemente pequenas podem fazer parte de uma estratégia mais ampla de cuidado, desde que sejam incorporadas de maneira realista à rotina.

“O cuidado com a saúde mental precisa ser visto como um processo contínuo. Não existe uma fórmula única, porque as necessidades de cada pessoa são diferentes. O mais importante é observar o conjunto da vida e identificar o que pode ser ajustado”, conclui Adriel Silva Weber.

—

Sobre Adriel Silva Weber

Adriel Silva Weber é psicanalista, escritor, pesquisador e palestrante, com formação em Física pela Unisinos e MBAs em Gestão de Projetos e Pessoas. Atualmente, cursa Psicologia na Uniftec e um mestrado em Neuropsicologia pela Universidad Europea del Atlántico. É Gestor de Projetos Científicos do CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, atuando em projetos como Gifted Debate, Neurogenomic, RG-TEA, entre outros. Trabalha como Senior Technical Support na SAP Labs Latin America e foi líder de CSR por cinco anos. Membro da Mensa Brasil e do CPAH, apresenta seminários e participa de grupos de pesquisa. Possui dupla excepcionalidade, sendo superdotado e autista, e é autor de livros que exploram neurodiversidade e desenvolvimento infantil.