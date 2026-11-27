Educação de Americana participa de Fórum Internacional na Unicamp

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Americana participou, nesta sexta-feira (27), do 11º Fórum Internacional de Educação Infantil e 9º Fórum de Educação Infantil como Política Pública de Educação, no Centro de Convenções da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A secretária de Educação de Americana, Ana Cristina Zoca, compôs a mesa de abertura do evento denominado “O Direito à Beleza: A linguagem da arte, Políticas Públicas e Educação Infantil”.

Integrante da Unidade de Desenvolvimento Pedagógico da Secretaria de Educação de Americana, Leticia Araujo Ferrão Maeda compartilhou experiências pedagógicas do município durante o evento que destacou a arte como direito e princípio de projetos educativos.

“Americana tem ótimo relacionamento institucional com a Unicamp no que tange à formação dos profissionais da Educação Infantil e o convite para apresentar esta experiência durante o Fórum Internacional reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento integral das crianças por meio do ensino público de qualidade”, destacou a secretária Ana Cristina Zoca.

Também integraram a mesa as secretárias das pastas de Campinas, Patrícia Adolf Lutz, e de Jundiaí, Priscila da Costa, além da coordenadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP/Unicamp), Ana Maria Carneiro, do coordenador associado dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (Cocen/Unicamp), Marcus Alexandre Finzi Corat, e da professora e coordenadora do Programa de Estudos em Educação Infantil do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (PEPEEI/NEPP/Unicamp), Roberta Rocha Borges, que coordenou a formação “Espaços da Infância” oferecida à rede municipal de Educação infantil.

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