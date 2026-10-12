Um cachorrinho (animal de pequeno porte), que aparentava ser idoso, foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses para avaliação veterinária.

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) resgatou um cão de pequeno porte que estava preso no interior de um bueiro na tarde de domingo (11), na Rua Antonieta B. Coordenunci, na região da Praia dos Namorados, em Americana.

Por volta das 16h30, as equipes receberam informações do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) sobre a presença do animal no local. Os guardas se deslocaram até o endereço e realizaram o resgate com o auxílio de uma rede.

Cachorrinho assustado

Após retirar o cão do bueiro, os agentes observaram que o animal aparentava ser idoso e estava bastante assustado. Diante da situação, foi solicitada a presença de uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para o atendimento adequado.

Na sequência, o cão foi encaminhado ao CCZ, onde passaria por avaliação de um médico-veterinário para verificar suas condições de saúde e determinar os cuidados necessários.

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