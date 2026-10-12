Biblioteca de Nova Odessa sedia "Crochetando Outubro Rosa"

Biblioteca Municipal de Nova Odessa sedia “Crochetando Outubro Rosa” nesta terça-feira

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O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa realiza nesta terça-feira, 13 de outubro, o “Crochetando Outubro Rosa”. A ação acontece das 13h às 16h, no Centro Cultural Herman Jankovitz – Biblioteca Municipal. O evento, realizado em parceria com a Atenção Básica, é dedicado à saúde, prevenção e autocuidado da mulher.

Enquanto as artesãs crochetam — unindo arte, convivência e conscientização em uma ação especial alusiva ao Outubro Rosa —, o enfermeiro André Barros comandará uma roda de conversa com orientações sobre hipertensão, diabetes, ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), vacinação e a importância dos exames preventivos.

“Estamos propondo mais um momento de conscientização, reforçando a importância de cuidar da saúde da mulher. É uma ocasião ideal para a troca de experiências e para intensificar a importância do autocuidado”, destaca a responsável pelo Departamento de Cultura, Fernanda Martinhão.

Para o enfermeiro André, a prevenção continua sendo o melhor caminho. “O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade interessada em participar desta edição especial do Crochetando. Será uma tarde produtiva, com muito crochê, bate-papo descontraído, troca de vivências e oportunidade para fazer novas amizades”.

Serviço

• Evento: Crochetando Outubro Rosa

• Data: 13 de outubro (terça-feira)

• Horário: das 13h às 16h

• Local: Centro Cultural Herman Jankovitz – Biblioteca Municipal

• Endereço: Avenida João Pessoa, 253, Centro – Nova Odessa

• Entrada: gratuita e aberta ao público

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