Prefeitura realiza serviços de zeladoria em Americana

Prefeitura realiza serviços de zeladoria em diferentes pontos de Americana

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou serviços de zeladoria em diferentes pontos da cidade nesta semana, de 5 a 9 de outubro. As ações de manutenção dos espaços públicos incluíram capinação, limpeza, trituração de galhos, entre outras.

Os serviços foram realizados na Avenida Nossa Senhora de Fátima e nos bairros Campo Limpo, Campo Verde, Cariobinha, Centro, Cidade Jardim, Jardim Bela Vista, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim Colina, Jardim Ipiranga, Jardim Mirandola, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Jardim São Paulo, Loteamento Industrial Prefeito Abdo Najar, Morada do Sol, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Santa Inês, São Manoel e São Vito.

“A Prefeitura tem o compromisso de manter a cidade limpa e cuidada. Os serviços de manutenção ocorrem regularmente, em diferentes trechos, e visam oferecer mais qualidade de vida para o cidadão”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Confira o balanço da semana:

– Avenida Nossa Senhora de Fátima: capinação e limpeza;

– Campo Limpo: capinação, limpeza e jardinagem na rotatória da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde;

– Campo Verde: capinação e limpeza na Praça Benedito Ribeiro Pires de Campos;

– Cariobinha: capinação e limpeza na Praça Maria Sacoman;

– Centro: capinação de limpeza nos canteiros do Mercado Municipal, capinação no Conselho Municipal de Saúde e na Praça Quinze de Novembro e manutenção e limpeza na Praça Comendador Müller;

– Cidade Jardim: limpeza na Praça Oscar Ignácio de Souza;

– Colina: trituração de galhos e recolha de lenha na Praça dos Veteranos;

– Jardim Bela Vista: trituração na Avenida América e capinação no entorno do Ameriprev, na Avenida São Jerônimo;

– Jardim Bertoni: capinação no cruzamento entre a Rua Bom Recreio e a Rua João Barbudo;

– Jardim Boer: capinação e limpeza na Rua Boa Ventura, na Rua Triunfo, na Rua Bom Recreio e na Rua Quinze, capinação na Casa da Criança Angatu, nos cruzamentos entre a Rua Bom Recreio e a Rua Andrés Gallardo Caro e entre a Rua Bom Recreio e a Rua Maycon Ferreira Lima e na Área de Preservação Permanente (APP) da Rua Otimismo;

– Jardim Girassol: capinação na Praça da Bandeira;

– Jardim Ipiranga: capinação e limpeza na Avenida Armando Sales e na Praça Luiz de Boni (Praça do Coreto), capinação nos cantos ajardinados, nos seguintes cruzamentos: Rua Inhaúma com a Rua Itambé, Rua Itambé com a Avenida Armando Sales e Rua Imigrantes com a Avenida Armando Sales, e capinação e manutenção no Parque Ecológico;

– Jardim Mirandola: capinação e limpeza na Avenida Parma;

– Jardim Nossa Senhora do Carmo: capinação e limpeza na Praça Sergio Miante (Vó Palmira);

– Jardim São Paulo: manutenção e limpeza na Praça de Esportes Sérgio Bisofi (Laranja), limpeza na Praça José Rampazzo e replantio de areca-de-locuba na Avenida de Cillo;

– Loteamento Industrial Prefeito Abdo Najar: limpeza na Rua do Algodão;

– Morada do Sol: capinação e limpeza na Praça Donaldo Steinberg;

– Parque Gramado: roçagem, capinação e limpeza no cemitério;

– Parque Novo Mundo: trituração de galhos na Rua Campinas;

– Santa Inês: capinação na Rua Paulo Setúbal e na Rua Bernardo Guimarães;

– São Manoel: capinação e limpeza na Praça Natale Pinese, manutenção e recolha nos canteiros da Avenida da Saúde com a Avenida Antônio Pinto Duarte e manutenção nos canteiros da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde;

– São Vito: capinação na Praça Antônio Franciscangelis e manutenção com as mudas dos ipês na Avenida Antônio Pinto Duarte;

– Vila Frezzarin: capinação e limpeza na Praça Domingos de Luca (Praça Malala) e capinação e limpeza na Praça das Nações;

– Vila Israel: capinação na rotatória e no canteiro central da Avenida Nossa Senhora de Fátima;

– Vila Jones: capinação e limpeza na Praça Nossa Senhora Aparecida; e

– Vila Rehder: recolha de folhas e galhos na Rua José de Alencar.

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