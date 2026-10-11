Identificados vítima e autor do feminicídio de hoje em Americana

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Jonata de Jesus Batista, 40, foi identificado como homem que matou a ex-esposa, Jeane Cristina Mattes, 43, na tarde deste domingo (11) em Americana. O crime aconteceu no bairro Riviera Tamborlim, às margens da represa de Salto Grande. Ele atacou a ex durante a festa de aniversário de 15 anos do filho do casal.

O pastor estaria embriagado e foi acusado de ter usado drogas na noite anterior.

Batista atingiu Jeane com sete facadas e ela não resistiu aos golpes.

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