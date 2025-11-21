O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ficou fechado por cerca de meia hora na manhã desta sexta-feira (21) após um cachorro invadir a pista de pousos e decolagens.

O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, e as operações foram retomadas pouco depois.

De acordo com a Aena, concessionária responsável pelo terminal, um voo precisou ser alternado, mas nenhuma decolagem ou chegada foi cancelada.

Além do cachorro

Na quinta feira (20), Congonhas já havia sido fechado por cerca de uma hora devido a um derramamento de combustível na pista.

