Pneumonia em idosos: por que os sinais atípicos merecem atenção

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A internação do narrador e apresentador Galvão Bueno, de 74 anos, após ser diagnosticado com pneumonia, reacende um alerta importante sobre a forma como essa doença se manifesta em pessoas idosas. Diferentemente do que ocorre em adultos jovens, os sinais clássicos da infecção pulmonar, como febre alta, tosse com catarro e dor no peito, podem não aparecer ou surgir de maneira discreta nessa faixa etária.

A pneumonia é uma infecção dos pulmões causada por vírus, bactérias ou fungos e representa um risco elevado para idosos, especialmente aqueles com outras condições crônicas. O desafio está no diagnóstico: em muitos casos, os sintomas são inespecíficos, como confusão mental, desorientação ou uma queda súbita no estado geral de saúde. Esses sinais podem ser confundidos com outras doenças, atrasando o início do tratamento.

“Em pacientes idosos, o adoecimento grave raramente é isolado. O corpo reage de forma sistêmica, e cabe ao profissional de saúde identificar rapidamente quadros complexos para evitar desfechos graves”, explica Maria Enedina Scuarcialupi, pneumologista e professora da Afya Paraíba. Ela reforça que a reserva fisiológica reduzida nessa população torna qualquer infecção potencialmente perigosa.

O tratamento da pneumonia geralmente envolve antibióticos e pode ser feito em casa quando o paciente apresenta boas condições clínicas. No entanto, a internação é necessária diante de sinais de gravidade, como alteração do nível de consciência, desidratação severa, alterações laboratoriais que indiquem disfunção orgânica, queda de pressão arterial ou dificuldade respiratória.

A hospitalização garante monitoramento contínuo, administração de medicamentos intravenosos e suporte respiratório, quando necessário. Reconhecer que a doença pode se apresentar de forma atípica é essencial para um diagnóstico rápido e um tratamento eficaz. Em idosos, cada detalhe conta – e a atenção aos sinais sutis pode salvar vidas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP