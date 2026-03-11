Caetano pede maior horário de funcionamento da biblioteca de Americana

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre a possibilidade de ampliação do horário de funcionamento da biblioteca pública municipal também aos sábados.

No documento, o autor afirma que usuários relatam que horário de funcionamento, limitado de segunda a sexta-feira, impede que grande parte dos cidadãos tenha acesso à biblioteca, especialmente trabalhadores, estudantes e famílias que não dispõem de tempo para frequentar o local durante o expediente comercial.

Para Marcos Caetano a biblioteca pública representa um espaço fundamental de incentivo à leitura, ao estudo e à formação cultural da comunidade. De acordo com o autor, a ampliação do horário de funcionamento é uma medida importante para democratizar o acesso à leitura e ao conhecimento, possibilitando que mais pessoas possam utilizar o espaço.

“Apresentei este pedido atendendo às solicitações da população, que busca a ampliação do horário de funcionamento da Biblioteca Pública Municipal para que mais pessoas tenham acesso à leitura, ao estudo e à cultura, contribuindo também para a qualidade do aprendizado”, comenta.

Marcos questiona se há estudo ou planejamento por parte da administração municipal para a ampliação do horário de funcionamento da biblioteca, incluindo período noturno ou atendimento aos finais de semana, e se a prefeitura pode reorganizar a escala de servidores ou adotar medidas administrativas que permitam ampliar o atendimento ao público.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (17). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

