Teatro Municipal de Americana recebe musical à luz de velas com clássicos do cinema

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe nesta quinta-feira, dia 12, a partir das 21h, o “Starlight Concert”, um espetáculo sob a luz de velas que desembarca na cidade com a produção “Clássicos do Cinema”, que celebra as trilhas sonoras mais marcantes da história da sétima arte. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com, com valores que variam entre R$ 50,00 e R$ 140,00. A classificação é livre. O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

Em um ambiente intimista iluminado por velas e um céu estrelado, o concerto convida os espectadores a reviverem emoções despertadas por filmes que marcaram época. O repertório traz temas como “My Heart Will Go On”, do filme “Titanic”; “Star Wars Main Theme”, da saga criada por George Lucas; e “Interstellar Theme”, de Hans Zimmer.

O público também poderá conferir a romântica “The Godfather Love Theme”, de “O Poderoso Chefão”, além dos sucessos “(I’ve Had) The Time of My Life”, de “Dirty Dancing”, e “Shallow”, de “Nasce Uma Estrela”, entre outras composições que marcaram a história do cinema e da música. A produção é assinada pela GT Teatros.

“O Starlight Concert promete encantar com uma experiência sensorial, transportando o público para dentro das trilhas sonoras que embalaram grandes histórias contadas pelo cinema”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

