Gutão do Lanche pede sinalização de trânsito em rua do Parque Gramado

O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a pintura de sinalização de trânsito faixa de pedestres na rua Tomás Biancardi, no bairro Parque Gramado.

No documento, o parlamentar relata que pedestres que transitam pela via solicitaram a implantação de sinalização viária para reforçar a segurança no trânsito. “A implantação da faixa de pedestres é importante de garantir a segurança dos pedestres, organizar o fluxo viário e prevenir acidentes, diante da ausência de sinalização adequada no local”, ressalta Lucão.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (10) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

