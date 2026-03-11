Limeira recebe loja itinerante da Perdomo Doces

Perdomo Doces anuncia nova edição do projeto itinerante com parada em Limeira

Ação ‘Perdomo pelo Brasil’ chega ao Limeira Shopping nos dias 12 a 15 de março

A Perdomo Doces confirma o retorno do projeto Perdomo pelo Brasil em 2026, iniciativa itinerante criada para celebrar os dez anos da marca e levar suas criações artesanais a diferentes regiões do país. Após uma primeira edição de grande sucesso, com passagem por 43 destinos e impacto em mais de 300 mil pessoas ao longo de 2025, a ação volta às estradas com planos ainda mais ambiciosos.

Entre os dias 12 e 15 de março, a loja itinerante estará instalada no Limeira Shopping. O espaço reunirá alguns dos principais best-sellers da confeitaria, em um menu desenvolvido especialmente para a ação. O público também poderá realizar pedidos via delivery durante o período.

Torta no Pote – Perdomo Doces

O cardápio inclui clássicos como as Bolachinhas Perdomo (R$ 37), as Camadas de Amor (a partir de R$ 40) e as Tortas no Pote (a partir de R$ 30), carro-chefe da marca, além de brigadeiros, bombons de fruta, bolos gelados e outras criações autorais. A marca, conhecida pelo cuidado em cada detalhe, pelos sabores afetivos e pela apresentação impecável, apresenta uma seleção ideal tanto para presentear quanto para consumo imediato.

Idealizado pela fundadora Mariana Perdomo, o Perdomo pelo Brasil nasceu do desejo de espalhar a doçura da marca pelo país. “Ver o projeto crescer a ponto de termos duas lojas rodando ao mesmo tempo mostra que estamos no caminho certo. Mais do que levar nossos doces, queremos compartilhar nossas histórias e o cuidado que existe por trás de cada receita”, afirma.

Sobre a Perdomo Doces

Por trás desses sabores está uma história de inspiração. A Perdomo nasceu em 2014, quando Mariana Perdomo, aos 19 anos, decidiu transformar um bolo desmontado em uma nova ideia: colocar tudo em um potinho. Nascia ali a torta no pote e também a marca que, em dez anos, passou de uma cozinha de apartamento para as feiras de Goiânia, onde conquistou seus primeiros clientes e construiu os pilares de uma confeitaria que valoriza a proximidade e o acolhimento.

Mariana Perdomo

De lá para cá, a Perdomo abriu 7 lojas físicas em Goiânia, Anápolis e Brasília, criou o primeiro drive-thru de doces do Brasil, bateu recordes de pedidos em delivery e se consolidou como uma confeitaria feita para encantar e acolher. Agora, a marca também está presente em São Paulo com dois novos pontos de delivery: Pinheiros e Tatuapé. São mais de 300 colaboradores e uma indústria que produziu cerca de 2 milhões de doces em 2025. A cada mês, a confeitaria vende cerca de 30 mil tortas no pote.

Eleita melhor confeitaria de Goiânia pela Veja em 2018, a Perdomo Doces chega ao Sudeste com a missão de proporcionar momentos e memórias marcantes por meio de doces que trazem aconchego ao coração.

Serviço: PERDOMO DOCES – LOJA ITINERANTE LIMEIRA SHOPPING

Endereço: Av. Carlos Kuntz Busch, 800 – Parque Egisto Ragazzo

Datas: 12 a 15 de março

Horário de funcionamento: Das 10h às 22h.

Instagram: @perdomodoces @perdomopelobrasil

Delivery: iFood

Cartões de crédito/débito: Todos

