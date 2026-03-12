Paciente em tratamento oncológico destaca acolhimento da Unacon em carta de agradecimento

A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana recebeu no começo deste mês uma manifestação espontânea de agradecimento que emocionou os profissionais da unidade. A paciente Amanda Ferreira, de 40 anos, entregou uma carta relatando sua trajetória desde o diagnóstico de câncer de mama, destacando o cuidado recebido ao longo do tratamento e expressando elogios e agradecimentos a toda a equipe.

No relato, Amanda conta que, no início de 2025, logo após descobrir a doença, também foi diagnosticada com metástase óssea. O período foi marcado por dores intensas, perda de peso e limitações físicas que a impediram de andar, exigindo o uso de cadeira de rodas. Em junho do mesmo ano, passou por consulta com oncologista e iniciou as sessões de quimioterapia na Unacon.

Segundo ela, o apoio constante da mãe, que deixou o trabalho para cuidar dela e ajudar com suas filhas, e o acolhimento recebido dos profissionais foram essenciais para seu progresso. “O tratamento é difícil e muito doloroso. Teve dias em que pensei que não conseguiria, mas todas as pessoas com quem tive contato foram fundamentais para me ajudar nesse processo. Aqui na Unacon também tive contato com outros pacientes, e conhecer algumas histórias de superação me trouxe esperança de dias melhores”, contou.

Desde o início do tratamento na unidade, segundo a paciente, o acolhimento fez a diferença. “Sempre fui tratada com muito carinho e respeito. Desde o primeiro dia em que estive aqui, todos foram muito gentis comigo e me receberam bem, desde as pessoas da recepção e as profissionais da limpeza até a equipe médica e de enfermagem. Cada um teve um papel importante. O acolhimento faz muita diferença em um momento tão difícil”, disse, emocionada ao relembrar sua história.

Em seu relato, Amanda destaca também um episódio marcante ocorrido no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, quando esteve na unidade para realizar um exame de ultrassom previamente agendado. “Eu estava com uma dor intensa na perna. Cheguei a cogitar nem ir, pois a dor era muito forte, mas me esforcei e fui. Durante o exame, a médica percebeu que eu não estava bem e, mesmo não sendo o foco inicial do exame, decidiu me avaliar de forma mais ampla e identificou uma trombose na minha perna, a causa das fortes dores que eu sentia”, explicou.

Amanda foi imediatamente encaminhada ao Pronto-Socorro, onde foi avaliada por um médico especialista e direcionada à medicação adequada. “Foi o olhar atento daquela médica que me salvou naquele dia. Eu estava lá apenas para fazer o exame, mas ela foi além, teve boa vontade em cuidar de mim e, ao me avaliar de forma geral, identificou outro problema. O atendimento no PS também foi muito bom e ágil. Em menos de 30 minutos eu já estava indo para casa com a receita na mão e muito agradecida por todo o cuidado que recebi”, destacou.

Com o avanço da quimioterapia, Amanda apresentou melhora progressiva. Deixou a cadeira de rodas e voltou a andar. Hoje, embora siga em tratamento e ainda tenha algumas restrições devido à fragilidade óssea, já consegue realizar atividades cotidianas, como tomar banho, de forma independente. Ela ressalta que o cuidado recebido na Unacon foi determinante. “Essa atenção faz muita diferença em um momento tão difícil. Hoje vejo o quanto já evoluí e me sinto vitoriosa, mas isso não seria possível sem a ajuda desses profissionais, que são maravilhosos”, afirmou.

O relato comoveu a equipe da unidade. “Nosso objetivo é oferecer um atendimento técnico de qualidade aliado ao respeito e ao acolhimento. Receber esse reconhecimento espontâneo de uma paciente nos mostra que estamos no caminho certo”, comentou a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro.

Segundo o diretor geral da Unacon e do Hospital Municipal, Ruy Santos, manifestações como essa reforçam a importância do atendimento humanizado no processo de recuperação. “Temos o compromisso diário de olhar o paciente além da doença, com respeito, sensibilidade e acolhimento. Sabemos que o tratamento oncológico vai muito além dos procedimentos médicos e, por isso, buscamos oferecer um ambiente onde cada pessoa se sinta amparada, com escuta, empatia e presença. Relatos como o da Amanda nos motivam a seguir aprimorando nosso trabalho para fazer cada vez mais a diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

O secretário municipal de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, destacou que o acolhimento é um dos pilares da unidade. “Esse relato reflete o compromisso que temos com a humanização na rede pública. Hoje, a Unacon mantém um alto índice de avaliação positiva por parte dos usuários, o que demonstra que estamos unindo tecnologia médica a um olhar sensível e atento. Esse reconhecimento espontâneo é a prova de que o investimento na gestão e a dedicação dos nossos profissionais estão transformando o atendimento oncológico em Americana”, pontuou.

A Unacon realiza atendimentos oncológicos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), oferecendo acompanhamento integral aos pacientes de Americana e região. A unidade e o Hospital Municipal são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

