O Corinthians foi derrotado em casa na volta do Brasileirão na noite desta quarta-feira (11). O Timão entrou em campo para mais um desafio na temporada. Pelo Brasileirão 2026, em sua 5ª rodada o alvinegro jogou na Neo Química Arena e mediu forças com o Coritiba.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Coxa se saiu melhor após os 90 minutos com vitória construída no jogo aéreo- final em 2 a 0.

O resultado mantém o Coringão com sete pontos ganhos na tabela geral de classificação, em uma campanha com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Ficha Técnica

Corinthians x Coritiba – Neo Química Arena – 11/03/2026

Gols: 1T: 36’: Jacy

2T: 7’: Lucas Ronier

Público e renda:

Público pagante: 34.759

Público Total: 35.125

Renda: R$ 2.455.229,50

Escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Memphis e Gui Negão.

Suplentes: Kauê, João Pedro, André Ramalho, Vitinho, Raniele, Pedro Raul, Carrillo, Pedro Milans, Angileri, Charles, Labyad e Dieguinho.

Substituições: 2T – 11´: Pedro Raul, Dieguinho, Vitinho e Carrilo nos lugares de Allan, Gui Negão, Garro e Breno Bidon.

2T: 33’: Angileri no lugar de Matheus Bidu.

2T: Labyad no lugar de Memphis.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo final de semana. No domingo (15), também pelo Brasileirão 2026, visita o Santos, na Vila Belmiro, às 16h, pela 6ª rodada da competição nacional.

Leia + sobre esportes