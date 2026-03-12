A Casa Hacker, em parceria com a Desktop, está realizando novas edições do projeto Internet Segura: Formação de Educadores, com capacitação gratuita para professores e gestores da rede pública sobre segurança no ambiente digital.

Leia + sobre tecnologia e ciência

A formação aborda temas como cyberbullying, golpes online, desinformação, exposição indevida de crianças e adolescentes e uso responsável da tecnologia no contexto escolar. A proposta é preparar educadores para atuar como multiplicadores dessas práticas dentro das escolas.

As próximas turmas Internet Segura em março

• 18/03 — Escola Estadual João Thienne, em Nova Odessa

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/internet-segura-formacao-de-educadores-nova-odessa-sp/3322889

• 27/03 — Escola Estadual Professora Dilecta Ceneviva Martinelli, em Americana

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/internet-segura-formacao-de-educadores-americana-sp/3322897

• 27/03 — Unidade Regional de Ensino de Americana

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/internet-segura-formacao-de-educadores-americana-sp/3322898

Ao todo, serão oferecidas 30 vagas gratuitas, voltadas principalmente a educadores do Programa de Ensino Integral (PEI).