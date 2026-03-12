Projeto “Closet Solidário” oferece apoio à mulher atingida pela violência em Hortolândia

Prefeito Zezé Gomes acompanhou o lançamento do Projeto na segunda-feira (9)

Hortolândia deu mais um importante passo rumo ao acolhimento e à proteção das mulheres em situação de violência, no município. A Prefeitura lançou, na manhã desta segunda-feira (09/03), o Projeto “Closet Solidário”, que disponibilizará roupas limpas e outros artigos de uso pessoal às atendidas pelo CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher) “Débora Regina Leme dos Santos”, órgão da Secretaria de Governo localizado na Rua Alberto Gomes, nº 18, no Jardim das Paineiras. A iniciativa do Departamento da Mulher conta com a parceria do FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes e a primeira-dama e presidente do FunSol, Maria dos Anjos Assis Barros, participaram do evento de lançamento, que reuniu atendidas, GMs (Guardas Municipais) da “Patrulha Maria da Penha”, servidores de diversas secretarias municipais e representantes do Legislativo.

“Tudo o que se faz para melhorar é muito bom. Cada estrutura dessas que montam em prol das mulheres, principalmente em proteção às nossas mulheres, é importante, porque a pessoa chega aqui triste e já é acolhida dessa forma, já muda o visual da mulher, já muda o comportamento dela. Parabéns à nossa equipe que sabe pensar e dialogar dessa forma”, afirmou Zezé Gomes.

De acordo com Maria dos Anjos, o Projeto surgiu como fruto da cooperação permanente entre ambas as instituições, CRAM e Fundo Social. Mais que um armário contendo roupas de reserva, a iniciativa busca levar acolhimento a quem passa pelo turbilhão da violência.

“Muitas vezes a dificuldade que a mulher tem de romper com a violência é porque ela pensa: eu não tenho nada! Ela sai de casa, às vezes, com a roupa do corpo, levando a criança. Esse Projeto inclui também a roupa para os filhos, para crianças de todas as idades, porque muitas vezes a mãe vem com as crianças junto. Então, aqui a gente faz esse acolhimento pelo CRAM, oferecendo para elas um closet onde elas podem escolher uma numeração que vai servir para ela e os filhos. É o primeiro abraço, porque aqui elas têm um banheiro que foi muito bem preparado, com várias coisinhas que vão precisar mesmo, para elas saírem daqui já vestidas de uma nova mulher, uma mulher que está buscando a sua independência e se livrar realmente da violência para começar uma nova vida”, afirmou a presidente do FunSol.

Closet beneficiará também os filhos

A iniciativa beneficiará também crianças e jovens, filhos das mulheres em atendimento, desde recém nascidos até aqueles com 18 anos de idade. Roupas, calçados, fraldas e demais artigos coletados pelo FunSol ficarão organizados em armários e “araras” em uma das salas do CRAM, onde as mulheres podem permanecer durante o atendimento multiprofissional.

De janeiro até agora, 293 mulheres foram atendidas pelo CRAM em Hortolândia, sendo registrados 101 casos novos, nesse período.

A pedagoga e educadora física D.S.S, de 40 anos, está entre esses novos casos em atendimento. Ela acompanhou o evento, ao lado da filha de 1 ano. Agredida pelo ex-marido, conseguiu romper o ciclo da violência, repleto de humilhações, violência física e emocional, há cerca de dois meses, buscando auxílio junto ao Poder Público.

“Aqui no CRAM tenho um ponto de apoio para desabafar, ser acolhida e orientada. Ninguém sabe o que é enfrentar um relacionamento abusivo e sofrer abstinência ao sair dele, a ponto de preferir o que se conhece, mesmo sendo assim. É muito importante essa iniciativa”, ressaltou ela.

Outra pessoa presente ao evento foi E. A., de 49 anos, moradora do Jd. Amanda, que sobreviveu às agressões do então marido em 2022, sendo auxiliada pelo CRAM. “Essa é a minha segunda casa. O que eles fazem aqui é ótimo. Eu já passei por isso e sei como é importante o que eles fazem aqui pelas mulheres”, afirmou a ex-cozinheira.

Pontos de coleta

Durante o mês de março, o FunSol fará a coleta dos itens a serem doados em dois pontos, inicialmente: o Paço Municipal, no Jd. Metropolitan, e a sede do CRAM, no Jd. das Paineiras. Segundo a gerente do CRAM, Tatiara de Fátima Eburneo, foram coletadas mais de mil peças de roupas, durante a primeira semana de divulgação do Projeto.

O “closet solidário” funciona na sede do CRAM, dentro da sala de acolhimento, onde a mulher em atendimento dispõe também de banheiro com chuveiro elétrico e três camas, uma delas para crianças.

Segundo a diretora do Departamento das Mulheres, Josefa Teixeira, há planos para ampliar o Projeto. “A gente já pensa também num próximo ponto. Estava conversando com a delegada da mulher e ela me disse que também chegam lá mulheres para serem atendidas. Às vezes, chegam sem as roupas íntimas, porque saem de pijama. Pensamos em ter lá esse ponto, esse Closet Solidário no espaço que elas têm lá, para poder atender às mulheres que chegam dessa forma. Esse é o piloto, mas a gente pensa em ampliar nessas portas de entrada onde atende essas mulheres”, comentou Josefa.

