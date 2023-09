Caetano discute emendas e Miguel Pires pede ampliação de parque infantil

Marcos Caetano discute emendas federais e estaduais com secretário de Gestão de Convênios de Americana

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na terça-feira (5) com o secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, para discutir demandas do município e a intermediação de verbas federais e estaduais para obras e serviços na cidade.

Durante a reunião, Marcos Caetano debateu necessidades do município nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, para as quais têm solicitado recursos junto a deputados estaduais e federais. O parlamentar lembrou que algumas verbas já foram enviadas e outras estão programadas.

“Desde o início do meu mandato tenho trabalhado e buscado por emendas e apresentado as destinações ao prefeito. Já fui informado, através dos deputados, sobre a elaboração de emendas para alocar recursos públicos federais e estaduais à cidade de Americana, principalmente na área da saúde”, apontou.

Pastor Miguel Pires pede informações sobre manutenção a ampliação do parque infantil da Praça da Amizade

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre os brinquedos existentes na Praça da Amizade, no bairro Jardim Boer.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que reclamaram da situação precária dos equipamentos do parque infantil e apontaram que há espaço suficiente para a instalação de novos brinquedos.

“Estamos fazendo esses questionamentos pois sabemos da importância dos espaços públicos para o lazer, capazes de trazer benefícios, entre eles a prática social, o divertimento, encontro com a natureza e desenvolvimento comunitário, principalmente para as crianças”, explicou Miguel.

No requerimento, o autor pergunta se a prefeitura tem conhecimento sobre a situação; quando foi realizada a última manutenção e qual a programação existente para realização de consertos; e se existem estudos voltados à implantação de novos brinquedos ou academia ao ar livre no local.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária de terça-feira (12). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

