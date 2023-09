Jesus quer recapeamento no Rochelle e Kifú acompanha manutenção em praça

Vereador propõe recapeamento urgente no Jardim Rochelle

O vereador Jesus Vendedor protocolou, hoje (6), Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere a realização, urgente, do recapeamento da malha asfáltica em toda a extensão da rua Pedro Candido Rangel, localizada no bairro Jardim Rochelle. Essa indicação foi motivada por uma crescente demanda dos moradores da referida via, que têm expressado preocupação com as condições precárias do asfalto.

“Diversos buracos têm se formado, causando danos aos veículos que trafegam diariamente por essa importante rota, além de representar um risco à segurança dos motoristas”, explicou Jesus. Embora a realização do recapeamento em toda a extensão da rua Pedro Candido Rangel seja o objetivo principal da indicação, o vereador também solicita que seja considerada a possibilidade de uma ação imediata de tapa-buracos, a fim de minimizar os problemas enfrentados pelos moradores e condutores que utilizam essa via.

Junto à Indicação, o parlamentar apresenta uma foto, a qual demonstra claramente a deterioração da malha asfáltica ao longo da rua, ressaltando a urgência da intervenção necessária para garantir a segurança e a qualidade do tráfego na região. “A minha proposta visa não apenas atender ao clamor dos munícipes, mas também contribuir para a preservação dos veículos e a segurança de todos os cidadãos que transitam pela rua Pedro Candido Rangel.”, explicou, reiterando a necessidade de ação por parte do Executivo.

O vereador Kifú acompanhou, nesta quarta-feira (6), a realização de serviços de limpeza, manutenção e reforma da praça pública localizada entre as ruas Guaianazes e Tucanos, no bairro Santa Rita. Essa era uma antiga reivindicação do parlamentar, que no início do ano visitou esse local na companhia do secretário municipal de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.

“Fico feliz que a Prefeitura esteja atendendo a essa demanda, uma reivindicação feita por mim em nome dos moradores da região, que há muito tempo têm clamado por melhorias nesse espaço público”, afirmou Kifú. Segundo o parlamentar, a praça apresentava árvores com riscos iminentes de queda, bancos e postes de iluminação danificados, além de lixo acumulado.

“A reforma e a melhoria dessa área são essenciais para garantir a segurança da rua Guaianazes e das áreas adjacentes”, explicou Kifú. Em indicação recente, o vereador também sugere a contratação de empresa para a realização de podas de árvores no Município, com o intuito de agilizar a execução desse serviço.

