Café gelado vira tendência para os dias quentes de verão

Nos dias quentes, a busca por bebidas que combinam frescor e intensidade cresce entre os apreciadores de café. Atenta a essa tendência, a Sterna Café aposta em opções geladas que unem qualidade, equilíbrio e inovação. Com receitas que exploram diferentes harmonizações, a rede oferece três combinações exclusivas que elevam a experiência do café especial, proporcionando novas formas de apreciar a bebida.



– Espresso Tônica – O contraste perfeito entre amargor e frescor, é uma opção perfeita para quem busca um café leve, com notas cítricas e uma finalização sofisticada. A receita combina a intensidade do espresso com a efervescência da água tônica, resultando em uma bebida equilibrada e surpreendente. O toque gaseificado realça os sabores e torna essa opção perfeita para refrescar os dias mais quentes.

– V60 Cold – O clássico método Hario V60 ganha uma versão especial para o verão, trazendo uma abordagem diferenciada para o café filtrado. Servido com gelo e uma rodela de limão, o V60 Cold ressalta os aromas da bebida e proporciona uma experiência sensorial única. A acidez equilibrada e o frescor tornam essa opção uma excelente pedida para quem busca algo leve e aromático.

– Orange Coffee – Unindo a doçura natural do suco de laranja com a intensidade do espresso, o Orange Coffee é uma explosão de sabores. A combinação traz um contraste interessante entre o amargor do café e a acidez cítrica, resultando em uma bebida vibrante e cheia de personalidade. Perfeita para quem gosta de explorar novas possibilidades na hora de tomar café.

