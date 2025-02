Uma nova pesquisa revelou propriedades promissoras do Rhododendron ponticum no combate ao câncer de próstata e às infecções bacterianas resistentes. O estudo, conduzido por uma equipe internacional e publicado no Journal of Pharmaceutical Sciences and Research , conta com a participação do pesquisador Vishwanath Pradeep B , representante do CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito na Índia. O CPAH, um centro brasileiro de pesquisa, tem se destacado no cenário científico global por sua abordagem inovadora na análise de compostos bioativos.

Descoberta promissora no combate ao câncer

Os pesquisadores identificaram que extratos da planta Rhododendron ponticum , uma espécie nativa de diversas regiões do mundo, apresentaram atividade antiproliferativa significativa contra células epiteliais de câncer de próstata ( PC3 ). Os compostos extraídos das folhas, especialmente aqueles distribuídos em acetona, obtiveram uma taxa impressionante de 91,18% de morte celular , evidenciando um potencial específico específico em oncologia.

Este achado reforça a crescente busca por alternativas naturais no tratamento do câncer, visto que a resistência aos tratamentos convencionais e os efeitos colaterais das terapias tradicionais impulsionam o interesse por novos compostos bioativos. Segundo os autores, os resultados apontam que os flavonoides e terpenos presentes no Rhododendron ponticum podem desempenhar papel fundamental no bloqueio da deficiência de células tumorais.

Atividade antimicrobiana contra superbactérias

Além do impacto oncológico, o estudo também destacou as propriedades antimicrobianas dos extratos da planta. Com o aumento alarmante da resistência bacteriana a antibióticos esporádicos, a busca por novos agentes antimicrobianos de origem natural tornou-se uma prioridade na pesquisa biomédica.

Os testes demonstraram que os extratos do Rhododendron ponticum inibiram o crescimento de bactérias patogênicas como Escherichia coli , Staphylococcus aureus , Bacillus subtilis e Pseudomonas aeruginosa , esta última frequentemente associada a infecções hospitalares graves. A planta apresenta maior eficácia contra Pseudomonas aeruginosa , o que reforça seu potencial na formulação de novos antibióticos naturais.

Participação do CPAH e impacto global

A presença do pesquisador Vishwanath Pradeep B , representante do CPAH na Índia, demonstra uma crescente internacionalização das pesquisas realizadas pelo centro brasileiro. O CPAH tem desempenhado um papel crucial no avanço da pesquisa biomédica, consolidando-se como uma referência global na análise de compostos bioativos e seus efeitos terapêuticos.

“A pesquisa com Rhododendron ponticum representa um avanço significativo no uso de produtos naturais contra o câncer e infecções bacterianas resistentes. O potencial de aplicação desses extratos pode levar ao desenvolvimento de novos medicamentos com maior eficácia e menos efeitos colaterais”, destaca Pradeep B.

Próximos passos e aplicações futuras do Rhododendron

Os resultados obtidos neste estudo são apenas o começo. A equipe pretende realizar novas investigações para identificar os mecanismos moleculares exatos pelos quais as composições extraídas da planta atuam contra as células cancerígenas e as bactérias. Além disso, testes clínicos serão essenciais para avaliar a segurança e a eficácia desses compostos em humanos.

A descoberta representa uma nova esperança no combate ao câncer de próstata e às infecções bacterianas, reforçando a importância da pesquisa interdisciplinar e da colaboração internacional no avanço da ciência médica.