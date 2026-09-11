O candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, recebeu diagnóstico de pneumonia, após tomografia de tórax feita na noite dessa quinta-feira (10).

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Depois dos exames, a equipe constatou infecção nos pulmões. Ele foi internado ontem no hospital Vila Nova Star, de São Paulo, devido a uma faringite aguda.

O tratamento foi ajustado, segundo informações da unidade de saúde.

Quadro de Caiado

O candidato apresenta quadro estável, respira espontaneamente e apresenta boa evolução.

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