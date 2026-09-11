O resultado da votação das candidaturas de Franco Sardelli, André Souza e Barros Munhoz será fundamental para definir os principais nomes da oposição em Nova Odessa para a corrida da sucessão do prefeito Leitinho Schooder (PSD).

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Os nomes que eram do PSDB da época do ex-prefeito Bill Vieira de Souza se dividiram entre essas três principais candidaturas.

Franco tem o peso do sobrenome Sardelli e é apoiado pelo ex-presidente da Câmara Pelé.

Votação de 2022

Barros Munhoz tem uma base boa de votos na cidade está com os vereadores Paulo Bichof e André Oreia Faganello. Ele obteve mais de 2 mil votos na cidade em 22 e agora o time tem a dura tarefa de manter algo perto dos números contra fortes concorrência local.

Já Andréa Souza é a esposa do ex-prefeito Bill e terá como grande teste o resultado da votação na cidade. Bill foi 2o na eleição de 2024 e tem como missão fazer de Andrea a campeã de votos na cidade. Qualquer resultado diferente enfraquece o grande líder da cidade na década passada.

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