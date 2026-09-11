O vereador Marcelo Cury protocolou Requerimento de Informações direcionado à Estapar, empresa responsável pela administração da Zona Azul em Santa Bárbara d’Oeste, solicitando esclarecimentos sobre a capacitação e o atendimento prestado pelos agentes que atuam no sistema de estacionamento rotativo.

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Segundo o parlamentar, o pedido foi motivado por reclamações de munícipes relacionadas ao atendimento de alguns agentes. Entre os questionamentos, Cury pergunta se os profissionais recebem treinamento antes de iniciar as atividades, qual a duração da capacitação e se são abordados temas como atendimento ao público, cordialidade, respeito e comunicação com os usuários.

O requerimento também questiona se a empresa realiza avaliações ou reciclagens periódicas, quais procedimentos são adotados diante de reclamações sobre a conduta dos agentes e se existe código de conduta ou norma específica para orientar o atendimento.

Para Marcelo Cury, o objetivo é contribuir para o aprimoramento do serviço e da relação entre os agentes e a população.

Fala M Cury

“Recebemos algumas reclamações de munícipes sobre o atendimento prestado por determinados agentes e entendemos que é importante buscar esclarecimentos. Quem está diariamente nas ruas representa diretamente o serviço oferecido à população. Por isso, queremos saber como esses profissionais são preparados e quais mecanismos existem para orientar e acompanhar o atendimento”, destacou.

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