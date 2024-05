CAIXA registra lucro líquido recorrente de R$ 2,9 bilhões no 1T24

A CAIXA, o maior banco brasileiro em número de clientes, crédito, contas digitais e depósitos em poupança, anuncia o seu resultado consolidado do primeiro trimestre (1T24).

DESTAQUES DO PERÍODO:

Lucro líquido recorrente de R$ 2,9 bilhões no 1T24, sendo 49,0% maior que o 1T23; Lucro líquido contábil de R$ 2,5 bilhões no 1T24, sendo 27,3% maior que o 1T23; A margem financeira alcançou R$ 15,3 bilhões no 1T24, aumento de 9,9% em relação ao 1T23; Receita de prestação de serviços de R$ 6,6 bilhões no 1T24, crescimento de 6,9% em 12 meses; Ativos administrados somaram R$ 3,3 trilhões em março de 2024, aumento de 10,7% em 12 meses; Ativos CAIXA somaram R$ 1,9 trilhão em março de 2024, aumento de 13,9% em 12 meses; Carteira de crédito total com saldo de R$ 1,144 trilhão, crescimento de 10,4% sobre março de 2023; Saldo de R$ 787,0 bilhões na carteira de finanças sustentáveis em março de 2024, crescimento de 14,0% em 12 meses, variação maior que a carteira de crédito total, que cresceu 10,4% em 12 meses; R$ 143,0 bilhões em originação de crédito total no 1T24, crescimento de 13,3% em relação ao 1T23; R$ 51,3 bilhões em contratações de crédito imobiliário no 1T24, sendo 24,0% maior que o 1T23; R$ 35,0 bilhões em contratações de crédito imobiliário FGTS no 1T24, crescimento de 74,2% em comparação ao 1T23; No 1T24, a CAIXA financiou 183,2 mil imóveis, beneficiando 733 mil pessoas com acesso à moradia própria, gerando mais de 402,9 mil empregos diretos e indiretos; Saldo de R$ 754,3 bilhões na carteira de crédito imobiliário, sendo 14,4% maior que março de 2023; CAIXA amplia participação de mercado no crédito imobiliário para 67,7% no 1T24, aumento de 1,4 p.p. em 12 meses; Saldo de R$ 100,3 bilhões em crédito infraestrutura e saneamento, crescimento de 2,9% sobre março de 2023; Saldo de R$ 102,5 bilhões em crédito consignado em março de 2024; Saldo de R$ 57,8 bilhões em crédito ao agronegócio, crescimento de 20,7% sobre março de 2023; Saldo de R$ 98,0 bilhões em crédito comercial pessoa jurídica, crescimento de 3,9% sobre março de 2023; CAIXA operacionalizou a linha de crédito referente ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), com R$ 1,3 bilhão em recursos contratados no 1T24. O banco possui 29% de participação em volume concedido para o PRONAMPE desde a criação da linha; Saldo de R$ 1,521 trilhão em captações totais, crescimento de 20,2% sobre março de 2023; Patrimônio líquido de R$ 132,3 bilhões, aumento de 6,2% em 12 meses; Índice de Basileia de 16,8% e Capital de Nível I de 14,7% em março de 2024, superior em 5,3 p.p. e 5,2 p.p., respectivamente, ao mínimo regulatório; Índice de inadimplência de 2,34% no 1T24, redução de 0,39 p.p. sobre o 1T23; 93,6% dos créditos classificados nos ratings entre AA-C e 92,3% do saldo com garantias em março de 2024, demonstrando a qualidade da carteira; Índice de liquidez de curto prazo (LCR) de 192,7%, aumento de 1,4 p.p em 12 meses; R$ 93,1 bilhões em benefícios sociais pagos no 1T24, crescimento de 5,8% em relação ao 1T23; R$ 40,5 bilhões em benefícios Bolsa Família pagos no 1T24; CAIXA se solidariza com o Rio Grande do Sul e reforça seu compromisso em ajudar a população gaúcha a lidar com os desafios decorrentes dos eventos climáticos, por meio de medidas institucionais; Disponibilização de R$ 30 milhões do Fundo Socioambiental CAIXA para projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul; Pausa nas prestações e prorrogação de parcelas e desembolsos para crédito imobiliário, rural, a municípios, a hospitais filantrópicos e empréstimos PF/PJ do Rio Grande do Sul, além de direcionar 5 unidades móveis para atendimento à população e apoio técnico para dar celeridade na liberação do Saque Calamidade FGTS; CAIXA lança o programa TEIA, representado pelos princípios de Transformação, Engajamento, Inovação e Aprendizado. O programa busca acelerar a transformação digital no banco, incentivando novas formas de pensar e de fazer e uma cultura de agilidade, experimentação e aprendizagem contínua; Em março de 2024 a CAIXA iniciou o pagamento do programa Pé-de-Meia por meio de conta digital, conforme calendário estipulado pelo Ministério da Educação, alcançando 2,5 milhões de estudantes do ensino médio; Protocolo de intenções assinado com os Correios, em março de 2024, para compartilhamento de estrutura, processos e serviços, proporcionando ainda mais capilaridade para a CAIXA em sua rede de atendimento, diminuindo tempo e custos de deslocamento para os clientes; Publicação do primeiro Framework de Finanças Sustentáveis CAIXA, instrumento que visa ampliar o financiamento a projetos e linhas de crédito que abordem as principais questões socioeconômicas e ambientais do país; Acordo de Cooperação Financeira no valor de R$ 9,7 milhões com o Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente, para capacitar cooperativas de catadores em todo o Brasil; CAIXA e a Agence Française de Développement (AFD) assinaram um Memorando de Entendimentos (MoU) para cooperação entre as instituições visando o apoio conjunto para implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável; Parceria firmada com a Embaixada do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, a ERM NINT e o Instituto Talanoa, que irão apoiar a CAIXA na implementação do projeto Brazil Towards Low Carbon, um portfólio de nove frentes de trabalho com foco em cooperação técnica executadas por meio do UK PACT (Partnership for Accelerated Climate Change), programa do Reino Unido de apoio aos países com alto potencial na redução das emissões; R$ 11,7 bilhões em valor adicionado à sociedade no 1T24, conforme Demonstração do Valor Adicionado (DVA), dos quais R$ 7,5 bilhões foram em salários e benefícios de empregados, R$ 2,6 bilhões em remuneração de capitais próprios, R$ 1,1 bilhão em impostos, taxas e contribuições, e R$ 0,5 bilhão em aluguéis; R$ 6,1 bilhões arrecadados em Loterias CAIXA no 1T24, dos quais R$ 2,4 bilhões foram para destinação social, tais como seguridade, esportes e educação; A CAIXA reconheceu 117 municípios com o Selo CAIXA de Gestão Sustentável até o final do 1T24, que considera as boas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental; Mais de 102,5 mil unidades habitacionais obtiveram o Selo Casa Azul + CAIXA em 460 projetos até o final do 1T24, sendo uma classificação ASG (Ambiental, Social e Governança) que considera a aplicação de soluções eficientes nos empreendimentos; CAIXA é agente pagador do Bolsa Atleta, programa de patrocínio individual ao atleta brasileiro mantido pelo Governo Federal. Pela primeira vez desde sua criação em 2005, o programa contemplará gestantes e puérperas, atletas surdos e guias e auxiliares do esporte paralímpico. Em 2024, a expectativa é contemplar 10 mil pessoas com investimento de R$ 162 milhões; Renovação do patrocínio à Liga de Basquete Feminino (LBF), no valor de R$ 2,5 milhões. A CAIXA possui patrocínios vigentes com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o Comitê Paralímpíco Brasileiro (CPB) e o Novo Basquete Brasil (NBB);

Resultados e indicadores do 1T24

O lucro líquido recorrente da CAIXA foi de R$ 2,9 bilhões no 1T24, aumentos de 49,0% em relação ao apresentado no 1T23 e 0,5% quando comparado ao 4T23.

A margem financeira alcançou R$ 15,3 bilhões no 1T24, aumento de 9,9% em comparação ao 1T23 e redução de 12,9% em relação ao 4T23. O aumento em 12 meses é influenciado pelo crescimento de 0,2% nas receitas provenientes da carteira de crédito e pela redução nas despesas com recursos de instituições financeiras e oficiais em 18,1%.

No 1T24, as receitas provenientes da carteira de crédito alcançaram o valor de R$ 29,3 bilhões, com destaque para os aumentos, em 12 meses, de 3,0% nas receitas em comercial pessoa jurídica e 26,6% em agronegócio.

As despesas de captação alcançaram R$ 30,4 bilhões no 1T24, reduções de 3,3% em relação ao 1T23 e 0,4% quando comparado ao 4T23.

No 1T24, as despesas administrativas (despesas de pessoal e outras despesas administrativas) totalizaram R$ 11,4 bilhões, aumento de 14,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Desconsiderando o efeito das despesas com o Programa de Demissão Voluntária (PDV) em curso, o aumento seria de 6,0% para o período. O PDV tem limite de 3,2 mil adesões, sendo uma medida que integra a gestão do quadro de pessoal da CAIXA, tendo sua aprovação pela Secretaria de Coordenação das Estatais (SEST), conforme critérios de eficiência organizacional e sustentabilidade dos negócios do banco.

As provisões para créditos de liquidação duvidosa alcançaram o valor de R$ 4,9 bilhões no 1T24, redução de 0,9% em relação ao 1T23 e aumento de 13,6% quando comparado ao 4T23.

As receitas de prestação de serviços (RPS) alcançaram o valor de R$ 6,6 bilhões no 1T24, alta de 6,9% em relação ao 1T23 e redução de 1,2% quando comparado ao 4T23. Destaque para o aumento, em 12 meses, de 15,0% em serviços de operações de crédito, além do crescimento de 8,9% em receitas de produtos de seguridade e 8,2% em conta corrente e tarifas bancárias.

Carteira de crédito

A carteira de crédito encerrou março de 2024 com um saldo de R$ 1,144 trilhão, crescimento de 10,4% em relação a março de 2023 e de 2,2% quando comparado a dezembro de 2023. Destaque para os aumentos em 12 meses de 14,4% no setor imobiliário, 31,7% em agronegócio para pessoa física e 2,9% no saneamento e infraestrutura.

No 1T24, foram concedidos R$ 143,0 bilhões em crédito total, aumento de 13,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior e 0,7% sobre o 4T23.

A inadimplência da carteira de crédito total fechou março de 2024 em 2,34%, redução de 0,39 p.p. em relação a ao mesmo período de 2023 e aumento de 0,18 p.p. quando comparado a dezembro de 2023. A cobertura da provisão finalizou o trimestre em 189,4% crescimento de 17,4 p.p. em comparação a março e redução de 17,0 p.p. em relação a dezembro de 2023. O rating da carteira total possui 93,6% das operações classificadas em níveis de riscos entre AA e C, crescimentos de 1,14 p.p. em 12 meses e de 0,24 p.p. no trimestre, demonstrando qualidade e solidez dos empréstimos concedidos.

A carteira de crédito total da CAIXA possui 92,3% de seu saldo com garantias, com grande concentração em operações de longo prazo, principalmente por conta da carteira imobiliária, que corresponde a 65,9% da carteira total.

Crédito imobiliário

A CAIXA é o banco que apoia o brasileiro no sonho da conquista da casa própria, mantendo-se líder de mercado no segmento imobiliário, apresentando 67,7% de market share em financiamentos imobiliários totais e protagonista no Programa Minha Casa Minha Vida, com 99,4% de share.

Destaque para a qualidade da carteira imobiliária, com 96,3% dos contratos com rating entre AA-C, além do índice de inadimplência da carteira em 1,7%.

O crédito imobiliário é o mais representativo na composição do crédito total, com 65,9% de participação e saldo de R$ 754,3 bilhões, crescimentos de 14,4% em 12 meses e 2,9% no trimestre. Desse saldo, R$ 438,0 bilhões foram de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS), aumentos de 15,8% em 12 meses e 3,6% no trimestre; e R$ 316,3 bilhões de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), crescimentos de 12,4% em relação a março de 2023 e 1,8% em relação a dezembro de 2023.

No 1T24, foram R$ 51,3 bilhões em contratações (considerando recursos SBPE e FGTS), aumentos de 24,0% em relação ao 1T23 e 5,8% em comparação a 4T23. As contratações com recursos do FGTS totalizaram R$ 35,0 bilhões, crescimento de 74,2% em comparação ao 1T23. Já as contratações com recursos do SBPE totalizaram R$ 16,3 bilhões, redução de 23,3% em 12 meses.

Crédito pessoa física

O segmento de crédito comercial pessoa física encerrou o trimestre com R$ 134,0 bilhões de saldo em carteira, reduções de 2,7% em relação a março de 2023 e de 0,5% quando comparado a dezembro de 2023. O destaque permanece sendo o crédito consignado, com R$ 102,5 bilhões de saldo (76,5% da carteira comercial PF). As contratações no segmento no 1T24 alcançaram o valor de R$ 62,7 bilhões, aumentos de 15,0% na comparação com o 1T23 e 3,6% em relação ao 4T23.

Crédito pessoa jurídica

Com relação ao crédito comercial PJ, o saldo da carteira encerrou março de 2024 com R$ 98,0 bilhões, crescimentos de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado e de 0,7% quando comparado a dezembro de 2023, tendo como destaque as linhas de capital de giro, com saldo de R$ 79,0 bilhões ao final do período. As contratações do 1T24 somaram R$ 22,9 bilhões, um aumento de 15,2% na comparação com o 1T23 e redução de 2,5% em relação ao 4T23.

Mantendo o foco nas Micro e Pequenas Empresas, a CAIXA operacionalizou a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), com R$ 1,3 bilhão em recursos contratados no 1T24. Salienta-se que a CAIXA possui 29% de participação em volume concedido para o PRONAMPE desde a criação da linha.

Crédito para infraestrutura e saneamento

A carteira de crédito de infraestrutura alcançou saldo de R$ 100,3 bilhões em março de 2024, crescimento de 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaca-se a atuação da CAIXA no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que fomenta o financiamento de projetos neste setor e fortalece a atuação institucional da CAIXA como principal parceiro da União, estados e municípios na execução de políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento do país.

Agronegócio

No agronegócio, o saldo da carteira atingiu R$ 57,8 bilhões ao final de março de 2024, aumento de 20,7% em comparação com março de 2023 e 2,9% em relação a dezembro de 2023. No segmento pessoa física, os crescimentos, em 12 meses e no trimestre, foram de 31,7% e 4,5%, respectivamente, totalizando R$ 47,3 bilhões.

Gerenciamento de risco e do capital

Em março de 2024, os Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) totalizaram R$ 764,6 bilhões e o Patrimônio de Referência (PR) fechou em R$ 128,8 bilhões.

Dessa forma, os índices de Capital Principal, Nível I e Basileia marcaram 14,5%, 14,7% e 16,8%, mantendo-se acima dos mínimos regulatórios em 6,5 p.p., 5,2 p.p. e 5,3 p.p., respectivamente.

Ativos e passivos

Os ativos da CAIXA totalizaram R$ 1,9 trilhão em março de 2024, aumentos de 13,9% em relação ao mesmo período do ano anterior e 2,8% em relação a dezembro de 2023. O crescimento em 12 meses foi influenciado pelo aumento de 10,4% na carteira de crédito, representando 60,8% do total de ativo.

As captações encerraram março de 2024 com um saldo de R$ 1,5 trilhão, crescimento de 20,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 2,4% em relação a dezembro de 2023, dos quais a poupança representa R$ 358,7 bilhões, aumentos de 2,7% na variação 12 meses e 0,1% na trimestral. A CAIXA se mantém líder no segmento de poupança, aumentando sua participação de mercado de 36,1% em março de 2023 para 36,8% em março de 2024.

A CAIXA encerrou o período com um patrimônio líquido de R$ 132,3 bilhões, crescimento de 6,2% em 12 meses e 3,0% no trimestre.

Programa Pé-de-Meia

Instituído pela Lei nº 14.818/2024 em 16 de janeiro, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O programa visa democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, bem como promover mais inclusão pela educação, estimulando a mobilidade social.

Em março, a CAIXA iniciou o pagamento, conforme calendário estipulado pelo Ministério da Educação, alcançando 2,5 milhões de estudantes do ensino médio. O programa prevê o pagamento anual, para incentivo de matrícula, e mensal, para incentivar a frequência, no valor de R$ 200, que pode ser sacado a qualquer momento, além do direito de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só poderão ser movimentados após a conclusão do ensino médio. Considerando as dez parcelas de incentivo, os depósitos anuais e, ainda, o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores podem chegar a R$ 9.200 por aluno.

Com a participação no programa, a CAIXA apoia a inclusão bancária dos jovens brasileiros e fideliza clientes pertencentes à nova geração.

Loterias arrecadam R$ 6,1 bilhões

No 1T24, as Loterias CAIXA arrecadaram R$ 6,1 bilhões, valor 22,0% maior que o apurado no mesmo período do ano anterior. O total de premiação líquida entregue aos apostadores no período foi de R$ 2,0 bilhões.

As Loterias CAIXA constituem uma importante fonte de recursos para fomentar o desenvolvimento social do Brasil. No 1T24, foram destinados R$ 2,4 bilhões, o equivalente a 38,4% do total arrecadado, aos programas sociais do Governo Federal nas áreas de seguridade social, esporte, cultura, segurança pública, educação e saúde. O valor é 19,7% superior ao destinado no 1T23, além do retorno à sociedade via pagamentos de imposto de renda.

Pagamento de benefícios sociais

Como principal agente operador dos programas sociais do Governo Federal, a CAIXA contribui ativamente para a erradicação da pobreza e para a melhoria da distribuição de renda da população brasileira.

Por meio dos canais de atendimento físicos e digitais e da rede parceira, no 1T24 a CAIXA realizou o pagamento de benefícios no montante de R$ 93,1 bilhões, distribuídos em 101,3 milhões de parcelas de programas sociais, benefícios ao trabalhador e benefícios do INSS em todos os municípios brasileiros.

Destaques para o pagamento total de R$ 40,5 bilhões do Bolsa Família, distribuídos em 61,8 milhões de parcelas para 21,1 milhões de famílias; para o pagamento de R$ 33,6 bilhões do INSS, distribuídos em 19,8 milhões de parcelas para 6,2 milhões de beneficiários; e para o pagamento de R$ 13,8 bilhões em Seguro Desemprego, distribuídos em 8,4 milhões de parcelas para 3,8 milhões de beneficiários.

A CAIXA iniciou, em fevereiro de 2024, o pagamento do Abono Salarial, onde foram pagos R$ 3,7 bilhões para 3,4 milhões de beneficiários no 1T24. Adicionalmente, no mês de março, também iniciou o pagamento do programa Pé-de-Meia e operacionalizou ao longo do 1T24 os pagamentos do Auxílio Gás e outros programas sociais e regionais, no valor de R$ 1,5 bilhão.

Parceria com os Correios

Em março de 2024, a CAIXA e os Correios assinaram protocolo de intenções que prevê a implementação de soluções para o compartilhamento de suas estruturas, processos e serviços, facilitando o acesso da população a produtos financeiros e postais.

Com a parceria, a CAIXA poderá oferecer e realizar atendimentos utilizando os espaços dos Correios com empregado do banco realizando atendimento remoto ou presencial. Dessa forma, com maior agilidade, qualidade e inovação, será possível ampliar o acesso a serviços de benefícios sociais como Bolsa Família, FGTS, PIS e Seguro-Desemprego.

Adicionalmente, as unidades lotéricas poderão oferecer à população os serviços de postagem e retirada de encomendas, atuando como ponto de coleta, aprimorando a experiência dos clientes.

A ampliação da rede de atendimento auxilia o banco na execução de políticas públicas do governo e fortalece a presença da CAIXA em todo o território nacional, proporcionando cidadania, inclusão e acesso aos produtos e serviços bancários, beneficiando principalmente as camadas da população que mais necessitam.

Carteira de finanças sustentáveis

A CAIXA identifica em seu portfólio de produtos e serviços o percentual de recursos alocados em iniciativas e setores que promovam a transição para uma sociedade mais justa e sustentável, classificando seu portfólio e volume de negócios a partir da colaboração com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que, consequentemente causa impacto positivo no meio ambiente, na sociedade e no clima.

A metodologia adotada para classificar os produtos e serviços como sustentáveis considerou aqueles que beneficiem socialmente a população e/ou diretamente o meio ambiente, contribuem para metas de dois ou mais ODS e não são destinados a setores com alta exposição aos riscos sociais, ambientais e climáticos.

Foram considerados os produtos de crédito em sentido amplo dos segmentos habitação, comercial, agro, saneamento e infraestrutura, Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e Minha Casa Minha Vida (MCMV) Faixa 1.

Os produtos FIES e MCMV Faixa 1 foram incluídos, dado que a CAIXA é responsável pela gestão dos contratos e seus desdobramentos, assim como ambos os produtos têm impactos sociais altamente relevantes.

Após levantamento do volume de negócios dos produtos identificados, a carteira de finanças sustentáveis da CAIXA soma mais de R$ 787,0 bilhões em negócios ao final de março de 2024.

Acordo de cooperação financeira para capacitar cooperativas de catadores

A CAIXA firmou Acordo de Cooperação Financeira no valor de R$ 9,7 milhões com o Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente, para capacitar cooperativas de catadores em todo o Brasil. O projeto foi assinado em 01 de março, data em que se comemora o Dia Mundial dos Catadores de Materiais Recicláveis.

O objetivo do projeto é oferecer capacitação e estruturação a cooperativas de catadores e catadoras de todas as capitais brasileiras e do Distrito Federal, para a destinação ambientalmente segura e economicamente rentável dos resíduos eletroeletrônicos, inclusive eletrodomésticos, oferecendo à população uma possibilidade para o descarte adequado desses resíduos.

Ao apoiar o projeto, além do benefício direto para catadores e cooperativas, a CAIXA gera um impacto positivo para a população das cidades contempladas, alcançando mais de 45 milhões de pessoas. Contribui também para o meio ambiente, pois o descarte correto e a venda dos resíduos reduzem a necessidade de consumo de recursos naturais para produção de novos equipamentos, além de evitar a contaminação com os componentes tóxicos, quando destinados de forma incorreta.

O aporte financeiro ocorrerá por meio do Fundo Socioambiental CAIXA (FSA), alinhado com a Agenda de Sustentabilidade 2030, na frente “Trabalho e Renda Sustentáveis”, tema “Catadores”. O FSA tem como objetivo apoiar projetos de caráter social e ambiental que se enquadrem nas ações e programas do banco vinculados ao desenvolvimento sustentável para beneficiar, prioritariamente, a população de baixa renda.

A iniciativa reflete a atuação da CAIXA e sua preocupação com o meio ambiente e a responsabilidade social, promovendo o desenvolvimento sustentável com impacto positivo para a população brasileira.