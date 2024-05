Em cerimônia realizada na tarde de hoje (14), a Caterpillar Brasil realizou uma série de inaugurações em sua planta, em Piracicaba (SP). Com investimentos previamente anunciados em 2022, foram inaugurados um novo prédio de logística de 15.000 metros quadrados e uma nova linha de transmissão; além da reformulação da linha de montagem de carregadeiras.

“Neste ano, em que a Caterpillar comemora 70 anos no Brasil, esta cerimônia representa um marco significativo para a nossa empresa, pois demonstra nosso comprometimento com a inovação, qualidade e excelência de nossas operações”, afirmou o presidente da Caterpillar Brasil, Carlos Alexandre de Oliveira. “Estas inaugurações também reforçam o nosso compromisso em fornecer produtos e soluções que ajudam os nossos clientes a construírem um mundo melhor e mais sustentável”.

A obra de reformulação da linha de montagem de carregadeiras apresenta otimização e inovação nos sistemas de movimentação através da implementação de elevadores, novos sistemas de elevação de carga e um carro de movimentação de peças por radiofrequência, melhorando assim a condição ergonômica e de segurança dos funcionários, além de promover eficiência no fluxo produtivo.

A linha de montagem de carregadeiras passa a funcionar em um ambiente de mais de 10.000 metros quadrados e, para apoiar o aumento desta capacidade produtiva, também foi inaugurada uma nova linha de transmissão, incorporando avanços industriais que tornam a operação mais eficiente e inovadora.

A linha de transmissão está operando em fase piloto e deve iniciar a produção no final de 2024. As transmissões produzidas em Piracicaba também irão suprir demandas de outras fábricas da Caterpillar no mundo.

PRÉDIO DE LOGÍSTICA

Durante a cerimônia, a Caterpillar inaugurou também um novo prédio de logística, com o objetivo de capacitar as operações, garantindo espaço físico e estruturas para armazenagem dos materiais que abastecem as linhas de montagem em Piracicaba.

O prédio tem 15.000 metros quadrados de área construída e conta com inovações tecnológicas para a movimentação de materiais como, por exemplo, um equipamento autônomo, o AGV (Automated Guided Vehicle), que movimentará parte das peças entre o estoque do prédio logístico e a área fabril.

O prédio de logística também foi preparado para atender as melhores práticas de sustentabilidade, como sistema de iluminação em LED com sensores de presença; iluminação natural com a aplicação de telhas translúcidas que reduzem em até 15% o consumo de energia; sistema de captação de 100% de água de chuva para reaproveitamento em processos internos; entre outros.

Sobre a Caterpillar

Com vendas e receitas na ordem de 67,1 bilhões de dólares em 2023, a Caterpillar Inc. é a fabricante líder mundial de equipamentos de construção e mineração, motores diesel e a gás natural não rodoviários, turbinas industriais a gás e locomotivas diesel-elétricas. Há quase 100 anos, ajudamos os clientes a construir um mundo melhor e mais sustentável e estamos comprometidos e contribuindo para um futuro com redução na emissão de carbono. Nossos produtos e serviços inovadores, sustentados por nossa rede global de revendedores, oferecem um valor excepcional que ajuda os clientes a terem êxito. A Caterpillar atua em todos os continentes, especificamente em três segmentos principais: Setores de Construção, Setores de Recursos e Energia e Transporte. Também fornece financiamento e serviços relacionados por meio do seu segmento de Produtos Financeiros.