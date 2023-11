Calorão. Vereador pede alteração no horário de coleta de lixo

Calorão- O vereador Carlos Fontes (União Brasil) levantou questões sobre a coleta

de lixo em dias de temperaturas elevadas, buscando a possibilidade de alteração nos horários para preservar a saúde dos trabalhadores.

Em sua proposição por meio do Requerimento 946/2023, o vereador expressa preocupação com a exposição dos trabalhadores da coleta de lixo a condições climáticas extremas, propondo que, nos dias em que a temperatura ultrapassar os 36°C, a coleta prevista para o período entre 10h e 15h seja transferida para a noite do mesmo dia. Esta medida visa resguardar os funcionários dos riscos à saúde decorrentes do calor intenso, assegurando a continuidade eficiente desse serviço essencial.

Diante das circunstâncias atuais, em que as temperaturas atingiram valores acima de 40°C e com níveis elevados de umidade, o requerente reforça a necessidade urgente de maior atenção às condições dos trabalhadores, destacando o risco de estresse térmico e desidratação. A proposta apresentada visa proteger esses profissionais, que enfrentam condições adversas durante o exercício de suas funções.

