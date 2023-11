Piovezan tem calendário positivo no feriadão

Calendário- O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan,

teve agenda cheia nesta semana cortada por um feriado e que precede o novo feriado de Zumbi dos Palmares. Ele visitou um bairro de periferia da cidade e participou da reinauguração de um supermercado na região central.

Ele entregou na terça-feira (14) o Novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita. Toda a área entre as ruas Camaiuras, Euclides da Cunha, Ismael Alves e Guaianazes foi transformada, ganhando nova iluminação em LED, paisagismo e arborização, além de estruturas como pista de caminhada, quadra de Basquete 3×3, quadra de Vôlei de Areia, minicampos em grama, entre outros.

“Com muita alegria entregamos mais do que um espaço de lazer. Entregamos o Novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita. Percebam a importância de tudo isso. Além de darmos uma nova destinação a espaços que anteriormente causavam insegurança, proporcionamos ao cidadão a possibilidade de ter, bem ao ladinho da sua casa, um local qualificado e adequado para a prática de sua atividade física, do lazer e da convivência. A Qualidade de Vida é a nossa marca. A marca de Santa Bárbara!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Participaram da inauguração o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Vinícius Furlan (Esportes), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras), Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), José Carlos Naidelice (Planejamento), Dr. Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), Rodrigo Maiello (Controle Geral), os vereadores Julio César Kifu e Kátia Ferrari, o grupo Bosque dos Sonhos, além de moradores da região.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, prestigiou nesta quinta-feira (16) a abertura da loja da Rede de Supermercados Pague Menos na Rua 13 de Maio. Inaugurada em 2003, a loja teve o encerramento de suas atividades no ano de 2021, ocasião em que foi aberta a loja no Jardim Firenze. Agora, em 2023, a loja da 13 de Maio abre novamente suas portas, com a geração de 110 novos empregos.

Além da loja da 13 de Maio, a Rede de Supermercados Pague Menos reinaugurou nesta quinta a loja do bairro Cidade Nova, com outros 20 novos empregos gerados.

“É com muita alegria que hoje participamos da reinauguração da loja da 13 de Maio, que proporciona a oportunidade de trabalho para 110 novos colaboradores, que passam a sonhar com dias cada vez melhores. Santa Barbara se desenvolve a passos largos, com as ações da Administração Municipal, mas também com o compromisso de grupos e entidades como a Rede de Supermercados Pague Menos, que acredita em Santa Bárbara e tem aqui suas lojas, como a da Cidade Nova, também reinaugurada hoje, o seu Centro de Distribuição, Administrativo e o seu Frigorífico. O Pague Menos é um grande exemplo de empresa que pensa em seu trabalhador, em nossa cidade e que tem suas raízes aqui em Santa Barbara do Oeste. Desejo muito sucesso e que Deus abençoe a todos”, comentou o prefeito.

A reabertura da loja foi conduzida pelo sócio-fundador da Rede de Supermercados Pague Menos, Antônio Santichio, pelo CEO da rede, Murilo Broterhood, pelo gerente Estratégico de Operações da rede, Érico Bolis, pelo gerente de Marketing da rede, Fábio Cecon, pela gerente da loja da 13 de Maio, Márcia Freitas, entre outros colaboradores. A reabertura também contou com a presença do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, de vereadores e do pároco da Paróquia Santa Bárbara, Padre Paulo Roberto Saraiva de Brito.

