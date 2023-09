A Câmara SB Municipal barbarense recebe a exposição “Caminhos da Cultura”

A CM abre, oficialmente, nesta terça-feira (5 de setembro), trazendo para o seu hall de entrada 19 obras em óleo sobre tela de autoria dos alunos da artista plástica Elisabete Padovezi. A natureza, paisagens e construções são retratados nos trabalhos desenvolvidos durante o primeiro semestre deste ano em oficina de pintura gratuita dentro do Programa de Formação e Oficinas Culturais “Caminhos da Cultura”.

Leia + sobre política regional

Realizadas no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, e no CEU das Artes, no bairro Planalto do Sol II, essas oficinas tiveram como participantes e autores das obras expostas os alunos Alice Recchia, Antonia Aparecida Felipe Queiroz da Silva, Djinane Panegassi Pavan, Emanuele Ferro, Lavinia Marcelli Vieira Santos, Nicola Bergomi Luciano, Rebeca Medina e Zilda Pinto Godoy Romualdo.

Leia + sobre política regional

SERVIÇO – A mostra permanece aberta à visitação no hall da Câmara barbarense até o dia 29 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A sede do Legislativo fica localizada às margens da rodovia SP-306, nº 1.001, Residencial Dona Margarida.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP