Câmara Sumaré vota projeto de Krav Magá

Os parlamentares de Sumaré irão votar um projeto de lei que busca incentivar o Krav Magá

e Kapap no município. O PL nº 189/2023, de autoria dos vereadores João Maioral (PDT) e Lucas Agostinho (União Brasil), institui o dia 30 de novembro como o “Dia Municipal do Krav Magá e Kapap”. A proposta será votada na sessão ordinária desta terça-feira (5), a partir das 15h. A reunião será transmitida pelo canal da Câmara no YouTube.

O Krav Magá é um sistema de defesa pessoal de origem israelense e consiste num método de combate corporal de contato total considerado muito assertivo e eficaz. É, atualmente, um dos métodos de autodefesa mais eficientes do mundo. Já o Kapap é uma doutrina de combate feita a partir de combinações de diversos estilos.

A data escolhida para a homenagem é o dia de fundação da Federação Brasileira de K Magá e Kapap no Brasil, por meio do Grão Mestre Veruilson Nogueira. “Esse dia será também utilizado para celebrar a modalidade na cidade de Sumaré, criando assim uma data para conscientizar as pessoas e fortalecer as ações contra a violência, levando informações sobre prevenção, combate e erradicação de qualquer forma de violência contra pessoas”, destaca a justificativa do projeto de lei.

Na última quinta-feira (31), a Câmara Municipal, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, promoveu uma palestra sobre defesa pessoal. A capacitação foi oferecida pelo guarda civil municipal Ricardo Santos Aguiar, representante na RMC da Federação Brasileira de Krav Magá e Kapap.

O objetivo da palestra foi apresentar informações sobre como ter um comportamento seguro através de princípios básicos e avançados de defesa pessoal, capacitando o público para defesa em caso de ocorrência de situação perigosa. Cerca de 30 pessoas, entre servidores públicos da Câmara e vereadores, participaram do evento.

Ordem do Dia

Além do projeto de lei que institui o Dia Municipal do Krav Magá e Kapap, outras quatro proposituras estão previstas na Ordem do Dia da próxima sessão da Câmara. Os Projetos de Decreto Legislativo nº 05/2023 e 06/2023, apresentados pelos vereadores Ney do Gás (Cidadania) e Rudinei Lobo (PL), conferem títulos de cidadão sumareense.

Já o PL nº 199/2023, de autoria do vereador Silvio Coltro (PL), institui o Dia Municipal do Park Golf no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sumaré. Por fim, o PL nº 204/2023, de autoria do vereador Digão (União Brasil), cria o Programa de Educação Financeira.

