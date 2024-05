Antiaborto- A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste sedia

nesta sexta-feira, dia 17 de maio, das 19h30 às 22h, o Simpósio “Vida e Família”, durante o qual será abordado o tema “Defesa da Vida sob a Ótica Doutrinária”, com palestras do bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, da Diocese de Piracicaba, e do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de Osasco. O evento presencial contará com transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis e pelas redes sociais (@camarasbo).

Realizado pela Rede Nacional Pró-Conservadora em parceira com a Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB) “Vereador Erb Oliveira Martins”, o objetivo do encontro, segundo o organizador César Quirino, presidente da Associação Pró-Vida e Família de Santa Bárbara d’Oeste, é sensibilizara a sociedade e promover a conscientização e a discussão de políticas públicas para garantir o direito à vida, alinhado à Lei Municipal nº 4.057/2018.

EPLB – Instituída por meio da Resolução nº 01/2018, a EPLB oferece suporte de natureza técnico-administrativa às atividades da Câmara Municipal e tem como principal interesse a realização de programas de capacitação de servidores, de agentes políticos e de educação para a cidadania.

Serviço

Simpósio “Vida e Família”

Tema: “Defesa da Vida sob a Ótica Doutrinária”

Data: 17 de maio de 2024 (sexta-feira).

Horário: das 19h30 às 22h.

Local: Plenário Dr. Tancredo Neves da Câmara Municipal (rodovia Luís Ometto, 1.001, Residencial Dona Margarida).

