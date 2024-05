Americana totaliza 25 toneladas de doações enviadas ao RS

A Defesa Civil de Americana enviou, nesta segunda-feira (13), mais 15 toneladas de doações arrecadadas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na última quinta-feira (9), foi enviada a primeira remessa com cerca de 10 toneladas de diversos itens, incluindo água, roupas e cobertores. Dessa forma, 25 toneladas de doações já foram destinadas pela campanha do órgão municipal, com apoio do Tiro de Guerra, ao Sul do País.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam o carregamento e a saída do veículo, na tarde desta segunda.

“Queremos agradecer aos voluntários que participam dessa corrente humanitária em prol dos nossos irmãos gaúchos. Americana sempre foi uma cidade solidária, e não seria diferente neste momento”, falou o prefeito Chico.

“É muito gratificante ver mais esse caminhão cheio de doações partindo rumo ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos que ajudaram até aqui”, reforçou o vice-prefeito Odir.

“Estamos fazendo nossa parte, contando com a solidariedade de toda a população americanense que não tem medido esforços para ajudar os gaúchos nesse difícil momento. Continuaremos com a arrecadação nos próximos dias. Todos os itens são bem-vindos e importantes, mas a prioridade no momento são produtos de limpeza, de higiene pessoal e alimentos”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

A campanha continua na sede da Defesa Civil (Avenida Bandeirantes, nº 2.250, ao lado do Corpo de Bombeiros), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, assim como no Tiro de Guerra (Rua Florindo Cibin, nº 2.675, Vila Louricilda), das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.